З’явилася можливість отримати 1200 гривень одноразової допомоги від держави

На початку вересня Збройні Сили України успішно звільнили левову частку Харківської області від окупантів. Зараз у звільнені населені пункти повертаються українські компанії, такі як Нова пошта, Укрпошта, відновлюється видача пенсій та курсують потяги. Від окупації звільнили тисячі мирних мешканців, яким зараз важлива будь-яка підтримка. Про першу, наразі символічну допомогу, оголосила віце прем’єр-міністр Ірина Верещук. Вона сказала, що всі мешканці звільнених міст та сіл можуть отримати по 1200 гривень одноразової виплати. При цьому онлайн ніяких заявок подавати не потрібно.





Гроші видаватимуть на місцях

Ніяких онлайн анкет заповнювати не потрібно. Гроші видаватимуть у кожному місті та селищі і кожному мешканцю звільнених територій. Також людям виплачуватимуть пенсію одразу за всі місяці проведені в окупації. Крім цього, мешканці області мають можливість заповнити онлайн форму й на отримання інших виплат, які за це час анонсували в Україні. Більшість людей не мали можливості це зробити, адже на захоплених територіях не було інтернету. Зараз всім рекомендують заходити на єПлатформу та оформлювати виплати, Зокрема пенсіонери можуть отримати по 6600 гривень від ООН. Для цього потрібно лише на платформі єДопомога заповнити коротку інформацію про себе, та надати реквізити банківського рахунку в форматі IBAN.

Українці можуть отримати пенсію у відділеннях Ощадбанку

Важливе нагадування для всіх українців, яким вдалося виїхати з окупації. Якщо ви отримуєте пенсію у відділенні Укрпошти і з зрозумілих причин не могли цього робити кілька місяців, то є можливість забрати гроші в Ощадбанку. Потрібно з’явитися у найближче відділення з паспортом та ідентифікаційним кодом. Тим хто має в Ощадбанку рахунок можуть перерахувати кошти одразу на нього.