Почастішали випадки, коли людей позбавляють пенсії і виписують штраф: чому так?

На жаль, незнання законів не звільняє від відповідальності. Українські пенсіонери отримують не надто великі виплати, а особливо якщо мова про мінімальну пенсію. Та ще й її можна втратити, якщо намагатися обдурити законодавство. Час від часу з’являється інформація, що когось з пенсіонерів позбавили виплат, а декому додатково ще й виписали штраф. То в яких ситуаціях це можливо? Є мінімум чотири застереження.





Все прописано у відповідному законопроєкті

В Україні є законопроєкт “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, В статті 49 цього закону прописано умови за яких пенсіонерів можуть позбавити виплат. До таких причин входять:

Фальшиві документи (довідки). Якщо виявиться, що особа оформила пенсію через фальшиву довідку про інвалідність, або через фальшивий стаж, то пенсію можуть припинити виплачувати. Ба більше доведеться сплатити штраф. У випадку, якщо пенсіонер виїхав закордон на ПМЖ і не повідомив про це відповідні органи. Якщо пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців. Маються на увазі особи, які отримують гроші листоношею або у відділеннях пошти і вони пів року не брали кошти особисто в руки. В разі смерті пенсіонера.

У зв’язку з воєнним станом, деякі пункти, як наприклад другий та третій, отримали невеликі коригування. Тепер можна виїжджати закордон і при цьому продовжувати отримати там пенсію, якщо це передбачено міжнародним договором. Також, після повернення з-за кордону можна забрати накопичене написавши заяву у відділенні Пенсійного фонду. Коригування отримав і третій пункт, адже дуже багато пенсіонерів перебували чи ще перебувають в окупації і фізично не можуть отримувати гроші особисто.

Тим, хто звільнився з окупації виплатять все одночасно

В Харківській області, яку на днях звільнили ЗСУ, вже роздають людям пенсію. При чому виплачують за всі місяці одразу. Також, пенсіонери можуть забрати свої виплати у найближчому відділенні Ощадбанку.