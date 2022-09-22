Почастішали випадки, коли людей позбавляють пенсії і виписують штраф: чому так?
На жаль, незнання законів не звільняє від відповідальності. Українські пенсіонери отримують не надто великі виплати, а особливо якщо мова про мінімальну пенсію. Та ще й її можна втратити, якщо намагатися обдурити законодавство. Час від часу з’являється інформація, що когось з пенсіонерів позбавили виплат, а декому додатково ще й виписали штраф. То в яких ситуаціях це можливо? Є мінімум чотири застереження.
Все прописано у відповідному законопроєкті
В Україні є законопроєкт “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, В статті 49 цього закону прописано умови за яких пенсіонерів можуть позбавити виплат. До таких причин входять:
- Фальшиві документи (довідки). Якщо виявиться, що особа оформила пенсію через фальшиву довідку про інвалідність, або через фальшивий стаж, то пенсію можуть припинити виплачувати. Ба більше доведеться сплатити штраф.
- У випадку, якщо пенсіонер виїхав закордон на ПМЖ і не повідомив про це відповідні органи.
- Якщо пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців. Маються на увазі особи, які отримують гроші листоношею або у відділеннях пошти і вони пів року не брали кошти особисто в руки.
- В разі смерті пенсіонера.
У зв’язку з воєнним станом, деякі пункти, як наприклад другий та третій, отримали невеликі коригування. Тепер можна виїжджати закордон і при цьому продовжувати отримати там пенсію, якщо це передбачено міжнародним договором. Також, після повернення з-за кордону можна забрати накопичене написавши заяву у відділенні Пенсійного фонду. Коригування отримав і третій пункт, адже дуже багато пенсіонерів перебували чи ще перебувають в окупації і фізично не можуть отримувати гроші особисто.
Тим, хто звільнився з окупації виплатять все одночасно
В Харківській області, яку на днях звільнили ЗСУ, вже роздають людям пенсію. При чому виплачують за всі місяці одразу. Також, пенсіонери можуть забрати свої виплати у найближчому відділенні Ощадбанку.
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