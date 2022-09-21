Внезапный скачок цен: какие товары в сентябре стали вдвое дороже?

Цены растут, и эксперты уже предупреждают, что этот рост будет продолжаться. Всему виной инфляция, нестабильная экономическая ситуация в стране вызвана войной. В то же время, некоторые специалисты прогнозировали, что в сентябре и октябре существенно подешевеют некоторые овощи и фрукты. Мол потому, что на них как раз будет сезон. Но что-то пошло не так и буквально за пару недель огурцы подорожали на 50%. Теперь их средняя стоимость составляет 65 гривен (в зависимости от сорта и торговой сети). Почему так и на что еще нужно ждать подорожания.





Огурцы подорожали из-за плохих погодных условий

Если в августе килограмм огурцов стоил примерно 37 гривен, то сейчас это 60 и выше. Все потому, что сезон завершается и завершается он преждевременно. Погода совсем неблагоприятная, поэтому предложение огурцов ограничено, а цена выросла.

Вот сколько стоят отдельные сорта:

Гладкие огурцы подорожали с 37 до 80 гривен, что больше чем на 50%. Колючие огурцы стоили 39 гривен, а теперь 85 гривен. Краткоплодный сорт огурцов стоил 28 гривен за кило, а теперь нужно отдать 72 гривны.

Дорожают помидоры и перец. Не слишком держится цена и на популярные овощи, такие как картофель, лук, свекла и морковь. Все из-за дождей и невозможности вовремя и нормально собрать урожай.

Наблюдается удорожание и других категорий товара

Дорожает и сахар. Если в августе его цена по магазинам составляла около 30 гривен, то сейчас это 34-35 грн. Также дорожает курятина, ее цена по сравнению с прошлым месяцем увеличилась где-то на 7-8 гривен.

Из того, что наоборот дешевле, так это гречка. Пока что цена по магазинам еще высокая, но эксперты говорят, что в скором времени украинцы увидят ее снижение. Начинается сбор урожая гречки, а в этом году ее и засеяли много и уродила она не плохо.