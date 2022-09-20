Отопление этой зимой подорожает: какие цифры украинцы увидят в платежках

Отопительный сезон 2022-2023 годов станет для украинцев самым тяжелым за все время независимости. Кроме проблем с теплосетями в некоторых регионах страны существенно изменятся и суммы в платежках за отопление. И это, несмотря на то, что тарифы с начала войны не изменились.





По оценкам экспертов, газ в Украине с прошлого года подорожал на 16%. Об этом свидетельствует сравнение тарифов в период с января по август 2022 и 2021 годов. Разницу можно начать невооруженным глазом, ведь в декабре 2021 года “Нафтогаз” продавал куб газа за 6,33 грн, а ровно через год цена “голубого топлива” составляла уже 7,96 грн.

Таким образом, используя на отопление 200 кубов в месяц, украинцы этой зимой будут платить 1592 грн. Хотя в прошлом году тот же объем газа стоил всего 1266 грн. То есть сумма в платежке только за год увеличилась более чем на 300 грн.

При этом следует отметить, что большинство газсбытов с начала года своих цен не изменили. А в мае-июне большинство украинцев вообще перешли на обслуживание к одному газопоставщику с единым тарифом 7,96 грн за кубический метр. К тому же в правительстве порекомендовали всем предприятиям, обеспечивающим украинцев коммунальными услугами не повышать свои тарифы, по крайней мере, до конца отопительного сезона 2022-2023 годов.

В частности, остались неизменными цены на электричество, которые в правительстве планировали существенно повысить весной. Еще с октября прошлого года стоимость кВт*часа составляет 1,44 грн. Только для потребителей, использующих более 250 кВт*часов в месяц, тариф несколько выше – 1,68 грн. Однако большая часть населения не выходит за пределы этой нормы потребления.

И даже по неизменным ценам, платить коммуналку в этом году будет по карману далеко не всем украинцам. Ведь 40% граждан трудоспособного возраста потеряли работу, а пенсионеры и социально незащищенные лица в свои выплаты могут приобрести разве что еду. К счастью, власти позаботились об этих категориях населения и упростили процедуру получения жилищно-коммунальных субсидий.