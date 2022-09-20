Есть два варианта: стало известно, как можно существенно сэкономить на электроэнергии

В скором времени начинается отопительный сезон. Погода в некоторых областях такова, что люди, возможно, уже начали понемногу включать отопление, ведь ночью температура воздуха приближена к нулевой. Зимой из-за необходимости экономить газ, многие украинцы будут отапливать дома дополнительно электрическими обогревателями. Соответственно платежки за электроэнергию станут гораздо больше. И хотя тарифы останутся неизменными, но это все равно существенная финансовая нагрузка для многих. Особенно учитывая, что львиная доля граждан осталась без дохода.





Чтобы сэкономить, можно купить многозонный счетчик

Чтобы платить меньше, во-первых, можно ограничить потребление электроэнергии до 250 кВт*ч в месяц. Тогда 1 кВт*час будет стоить 1,44 грн. Другой способ сэкономить — установить многозонный счетчик, который стоит примерно 2000-3000 гривен, и позволит существенно экономить электроэнергию. Это выгодно тем, кто зимой потребляет до 500 кВт*ч, ведь, например, у вас теплый пол, и вообще все отопление от электричества.

С многозонным счетчиком, тарифы считают совсем иначе.

Например:

0,5 от действительного тарифа с 23:00 вечера до 07:00 утра. Полный тариф с семи утра до одиннадцати вечера.

Краткий пример: вы три месяца (зимой) использовали по 500 кВт*час и два месяца по 300 кВт. Общая платежка составляет 8064 грн, ведь если превысить лимит 250 кВт, то сумма за 1 кВт уже не 1,44 грн, а 1,68 грн. А с многозонным счетчиком вы сможете сэкономить при таких же цифрах около 2000 грн.

Отопительный сезон будет сложным

Кроме электрических обогревателей следует позаботиться и о дополнительных ресурсах, например, генераторе. Дело в том, что электроэнергия может оказаться нестабильной. Россияне регулярно обстреливают тепловую инфраструктуру и об этом следует помнить. Также, перебои с электричеством могут быть и из-за большой нагрузки. Если в каждой квартире одновременно включится даже по одному обогревателю, сеть может не выдержать. Особенно если в доме не новая проводка.