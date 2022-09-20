Є два варіанти: стало відомо, як можна суттєво заощадити на електроенергії

Незабаром починається опалювальний сезон. Погода в деяких областях така, що люди можливо й вже почали потрохи включати опалення, адже вночі температура повітря наближена до нульової. Взимку через необхідність економити газ, багато українців опалюватимуть домівки додатково електричними обігрівачами. Відповідно платіжки за електроенергію стануть набагато більшими. І хоч тарифи залишаться незмінними, та це все одно суттєве фінансове навантаження на багатьох. Особливо враховуючи, що левова частка громадян залишилися без доходу.





Щоб зекономити, можна купити багатозонний лічильник

Щоб платити менше, по-перше, можна обмежити споживання електроенергії до 250 кВт*год у місяць. Тоді 1 кВт*година коштуватиме 1,44 грн. Інший спосіб зекономити — встановити багатозонний лічильник, який коштує десь 2000-3000 гривень, і дозволить суттєво економити електроенергію. Це вигідно тим, хто взимку споживає до 500 кВт*год, адже, наприклад, у вас тепла підлога, та й взагалі все опалення від електрики.

З багатозонним лічильником, тарифи рахують зовсім по іншому. Наприклад:

0,5 від дійсного тарифу з 23:00 вечора до 07:00 ранку. Повний тариф з сьомої ранку до одинадцятої вечора.

Короткий приклад: ви три місяці (взимку) використовували по 500 кВт*годину, і два місяці по 300 кВт. Загальна платіжка становить 8064 грн, адже якщо перевищити ліміт у 250 кВт, то сума за 1 кВт вже не 1,44 грн, а 1,68 грн. А з багатозонним лічильником, ви зможете зекономити при таких же цифрах близько 2000 грн.

Опалювальний сезон буде складним

Крім електричних обігрівачів варто подбати й про додаткові ресурси, наприклад, генератор. Річ в тім, що електроенергія може бути нестабільною. Росіяни регулярно обстрілюють теплову інфраструктуру і про це варто пам’ятати. Також, перебої з електрикою можуть бути й через велике навантаження. Якщо в кожній квартирі одночасно ввімкнуть навіть по одному обігрівачу, мережа може не витримати. Особливо якщо в будинку не нова проводка.