Стосується всіх: пенсіонери можуть оформити разову допомогу до пенсії

Понад 65 000 українських пенсіонерів, які не є внутрішньо переміщеними особами можуть отримати грошову допомогу у розмірі 6600 гривень. Таку можливість людям надає ООН, яка вирішила допомогти найбільш незахищеним категоріям населення в Україні. Цього разу мова йде виключно про пенсіонерів. Подавати заявку можуть мешканці будь-яких областей та міст, незалежно від того, якою є ситуація в регіоні. Так як кількість отримувачів допомоги є обмеженою, то буде певний відбір. В пріоритет потраплять заявки тих осіб, які живуть в окупації, зоні бойових дій, є інвалідами чи мають різноманітні хронічні хвороби.





Виплачуватимуть по 2200 щомісяця

Тим, кому схвалять допомогу виплачуватимуть її протягом трьох місяців по 2200 щомісяця. Сумарно одна людина отримає 6600 гривень. Щоб отримати виплату, потрібно подати заявку у “Дії”, або на платформі єДопомога чи звернутись до органів соціального захисту за місцем проживання.

Якщо ви подаєте заявку через єДопомогу, потрібно просто заповнити анкету, де вказати свої особисті дані, статус, соціальне становище, адресу фактичного та зареєстрованого місця проживання і номер банківського рахунку в форматі IBAN. Цей номер можна подивитися в мобільному додатку банку, наприклад, Монобанк чи ПриватБанк. Або ж зайти у будь-яке відділення вашої фінансової установи і отримати рахунок на касі.

Біженці не є першими в переліку

Дана допомога не націлена на внутрішньо переміщених осіб. Тобто, якщо пенсіонер проживає, наприклад, у Львівській області, і має інвалідність чи є одиноким, то така особа має більше шансів отримати виплату, ніж внутрішньо переміщена особа в якої все в порядку зі здоров’ям та є родина. Зрештою, подавати заявку радять всім. А там вже кому пощастить.