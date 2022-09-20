Пользователи “Дии” смогут бесплатно ездить общественным транспортом: детали инициативы

Время от времени Правительство утверждает различные законопроекты, которые должны облегчить жизнь отдельным гражданам. Большинство льгот касается именно внутренне перемещенных лиц, наиболее пострадавших от войны. Так случилось и в этот раз. В Раде хотят утвердить законопроект, согласно которому переселенцы смогут пользоваться всеми видами общественного транспорта бесплатно. Для того, чтобы получить бесплатный билет нужно будет лишь предъявить в приложении “Дия” документ, удостоверяющий личность.





Проезд будет бесплатным ограниченный период времени

Заявляется, что проезд будет бесплатным только во время действия военного положения. Как только его отменят, все льготы будут сняты. Если закон вступит в силу, внутренне перемещенные лица смогут бесплатно ездить маршрутками, троллейбусами, трамваями, автобусами с междугородным и межобластным сообщением и поездами. Пока неизвестно, вступит ли в действие проект или нет, и если да, то когда. Следим за обновлениями и сразу же сообщим актуальную информацию.

В “Дии” появился еще ряд новых услуг

Ну и если данная новость не побудила кого-то установить приложение “Дия”, то зря. На данный момент приложение всячески обновляется и в нем постоянно появляются новые беспрецедентные услуги. Теперь украинцы смогут через “Дию” подавать заявление в ЗАГС. Смогут регистрироваться на усыновление детей. Заявку подают через “Дию”, а затем специальная служба приходит, чтобы пересмотреть условия проживания потенциальных родителей и согласовать их дальнейшие шаги. Также в “Дии” появилась услуга шеринга авто и документы на английском языке. В Министерстве цифровой трансформации заявляют, что и это еще не конец. Вдобавок регулярно будут добавлять что-то новое, чтобы украинцы смогли забыть, что такое бюрократия, длинные очереди и тонны бумажных документов.