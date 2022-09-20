Користувачі “Дії” зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом: деталі ініціативи

Час від часу Уряд затверджує різноманітні законопроєкти, які мали б полегшити життя окремим громадянам. Переважно більшість пільг стосуються саме внутрішньо переміщених осіб, які найбільше постраждали від війни. Так сталося й цього разу. В Раді хочуть затвердити законопроєкт згідно з яким переселенці зможуть користуватися всіма видами громадського транспорту безкоштовно. Для того, зоб отримати безкоштовний квиток потрібно буде лише пред’явити в додатку “Дія” документ, який засвідчує особу.





Проїзд буде безкоштовним обмежений період часу

Заявляється, що проїзд буде безкоштовним лише на час дії воєнного стану. Як тільки його скасують, всі пільги буде знято. Якщо закон таки вступить в дію, внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно їздити маршрутками, тролейбусами, трамваями, автобусами з міжміським та міжобласним сполученням і поїздами. Наразі невідомо, чи проєкт таки вступить в дію чи ні, і якщо так, то коли. Будемо слідкувати за оновленнями та одразу ж повідомимо актуальну інформацію.

В “Дії” з’явилося ще ряд нових послуг

Ну і якщо дана новина не спонукала когось встановити додаток “Дія”, то дарма. Нараді застосунок всіляко оновлюється і в ньому постійно з’являються нові безпрецедентні послуги. Тепер українці зможуть через “Дію” подавати заяву в РАЦС. Зможуть реєструватися на усиновлення дітей. Заявку подають через “Дію”, а далі спеціальна служба приходить, щоб переглянути умови проживання потенційних батьків і узгодити їх подальші кроки. Також в “Дії” з’явилася послуга шерингу авто і документи на англійській мові. В Міністерстві цифрової трансформації заявляють, що і це ще не кінець. В додаток регулярно додаватимуть щось нове, щоб українці змогли забути, що таке бюрократія, довгі черги та тони паперових документів.