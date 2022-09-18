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“Закрытие границ” для женщин: новый закон вступит в силу 1 октября

19.09.2022
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A woman holds her passport as she and other refugees stand in the line for free train tickets in the hall of the main railway station in Przemysl, southeastern Poland, on March 20, 2022. - Ten million people -- more than a quarter of the population -- have now fled their homes in Ukraine since Russia's invasion on February 24, 2022, the United Nations refugees chief said on March 20, 2022. UNHCR, the UN Refugee Agency, said nearly 3.4 million of the total had fled to neighbouring countries, mostly to the Polish border. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)

Министерство обороны Украины подписало новый приказ, предусматривающий отсрочку постановки на военный учет женщин с 1 октября 2022 года. До этого времени женщины смогут выезжать за границу без проблем.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников. 

Он утверждает, что все вопросы регулировки мобилизации и ограничений, связанных с ней, регламентируются законом, принятым парламентом. Этот закон предусматривает полную гендерную равность относительно обязательства защищать страну. То есть понятие военнообязанный распространяется и на женщин, и на мужчин. 

Подзаконные акты устанавливают, какие профессии нужны Генштабу. На основании этих данных формируется потребность, сколько нужно врачей, поваров, связистов и так далее. Сейчас армия увеличилась с 261 тысяч до 700 тысяч человек. Получается, что потребность в докторах, поварах и так далее выросла почти на 200%. 

При этом со дня принятия закона о военном учете для женщин прошло уже полгода и в Генштабе выбрали перечень профессий, которые точно нужны в армии. С 1 октября этот закон реализуют, и женщины станут военнообязанными.

В свою очередь Минобороны предложило пойти навстречу женщинам и дать им возможность служить добровольно. Возможно так будет лучше, но почему-то сперва речь шла об уравнении обязанностей мужчин и женщин. Но сейчас этот законопроект снят с повестки дня. 

Алексей Резников подписал внесение изменений в этот приказ о военном учете для женщин и периоде вступление закона в силу. Сейчас речь идет не о закрытии границ для женщин с 1 октября 2022 года. С октября начнется добровольная постановка на учет, а уже с октября 2023 года закон вступи в силу на полную.

В то же время Минобороны предлагает Верховной Раде определиться с понятием гендерной неравности на пользу женщин. И это при том, что сейчас в армии в первую очередь острая нехватка связистов и медицинских работников. 

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19.09.2022
1 хвилина на прочитання
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