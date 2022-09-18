“Закрытие границ” для женщин: новый закон вступит в силу 1 октября

Министерство обороны Украины подписало новый приказ, предусматривающий отсрочку постановки на военный учет женщин с 1 октября 2022 года. До этого времени женщины смогут выезжать за границу без проблем.





Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

Он утверждает, что все вопросы регулировки мобилизации и ограничений, связанных с ней, регламентируются законом, принятым парламентом. Этот закон предусматривает полную гендерную равность относительно обязательства защищать страну. То есть понятие военнообязанный распространяется и на женщин, и на мужчин.

Подзаконные акты устанавливают, какие профессии нужны Генштабу. На основании этих данных формируется потребность, сколько нужно врачей, поваров, связистов и так далее. Сейчас армия увеличилась с 261 тысяч до 700 тысяч человек. Получается, что потребность в докторах, поварах и так далее выросла почти на 200%.

При этом со дня принятия закона о военном учете для женщин прошло уже полгода и в Генштабе выбрали перечень профессий, которые точно нужны в армии. С 1 октября этот закон реализуют, и женщины станут военнообязанными.

В свою очередь Минобороны предложило пойти навстречу женщинам и дать им возможность служить добровольно. Возможно так будет лучше, но почему-то сперва речь шла об уравнении обязанностей мужчин и женщин. Но сейчас этот законопроект снят с повестки дня.

Алексей Резников подписал внесение изменений в этот приказ о военном учете для женщин и периоде вступление закона в силу. Сейчас речь идет не о закрытии границ для женщин с 1 октября 2022 года. С октября начнется добровольная постановка на учет, а уже с октября 2023 года закон вступи в силу на полную.

В то же время Минобороны предлагает Верховной Раде определиться с понятием гендерной неравности на пользу женщин. И это при том, что сейчас в армии в первую очередь острая нехватка связистов и медицинских работников.