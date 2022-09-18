“Закриття кордонів” для жінок: новий закон набуде чинності 1-го жовтня

Міністерство оборони України підписало новий наказ, який передбачає відстрочення постановки на військовий облік жінок із 1 жовтня 2022 року. До цього часу жінки матимуть змогу виїжджати за кордон без проблем. Про це повідомив голова Міноборони Олексій Рєзніков.





Він стверджує, що всі питання регулювання мобілізації та обмежень, пов’язаних із нею, регламентуються законом, ухваленим парламентом. Цей закон передбачає повну гендерну рівність щодо зобов’язання захищати країну. Тобто поняття військовозобов’язаний поширюється і жінок, і чоловіків.

Підзаконні акти встановлюють, які професії потрібні Генштабу. З цих даних формується потреба, скільки потрібно лікарів, кухарів, зв’язківців тощо. Наразі армія збільшилася з 261 тисячі до 700 тисяч осіб. Виходить, що потреба в лікарях, кухарях і тому подібних професіях зросла майже на 200%.

При цьому з дня ухвалення закону про військовий облік для жінок минуло вже півроку і в Генштабі обрали перелік професій, які точно потрібні в армії. З 1 жовтня цей закон реалізують, і жінки стануть військовозобов’язаними.

У свою чергу, Міноборони запропонувало піти назустріч жінкам і дати їм можливість служити добровільно. Можливо, так буде краще, але чомусь спершу йшлося про рівняння обов’язків чоловіків і жінок. Але зараз цей законопроєкт знято з порядку денного.

Олексій Резніков підписав внесення змін до цього наказу про військовий облік для жінок, і періоді набрання законом чинності. Наразі йдеться не про закриття кордонів для жінок з 1 жовтня 2022 року. З жовтня розпочнеться добровільна постановка на облік, а вже з жовтня 2023 року закон набере чинності на повну.

Водночас Міноборони пропонує Верховній Раді визначитись із поняттям гендерної нерівності на користь жінок. І це при тому, що зараз в армії насамперед гостра нестача зв’язківців та медичних працівників.