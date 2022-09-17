Не торопитесь закупаться: какой продукт в Украине точно не подорожает до конца 2022 года

Сейчас продуктовая корзина в Украине стремительно дорожает. Стоимость популярных потребительских товаров будет продолжать расти. До конца года цены вырастут еще на 40%. Единственный продукт, который не подорожает или подорожает совсем незначительно — яйца.





Об этом рассказал экономист Олег Пензин в сюжете “Сніданку з 1+1”. Из-за усложненной логистики экспорт яиц почти остановился. Избыток продукции вынуждает предпринимателей оставлять цены на прежнем уровне.

В то же время начнется существенное подорожание овощей и мяса. Мясо в среднем подорожает на 10% от сегодняшней цены, и будет стоить дороже круп. Поскольку сейчас в некоторых торговых точках килограмм курицы стоит примерно так же как килограмм гречки.

По данным государственной службы статистики за год больше всего подорожали овощи, примерно на 115%. На втором месте — крупы с подорожанием на 80%. Также существенно добавило в цене растительное масло, почти 50%, хлебобулочные изделия, 37% и мясо, +20%.

Ранее сообщалось, что в Украине существенно выросла стоимость мяса. Состоянием на сентябрь 2022 года свинина добавила в цене примерно 30%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В то же время цена говядины почти не изменилась, поскольку этот вид мяса был слишком дорогим для большинства украинцев, а учитывая что миллионы граждан потеряли доход, нет смысла повышать цену. Спрос и без того минимальный.

Осенью 2022 года стоимость мяса и мясных продуктов вырастет примерно на 3%. Об этом рассказала научный сотрудник отдела формирования цен и аграрного рыка Института аграрной экономики Светлана Черемисина.

В то же время сейчас очень снизилась цена на сезонные овощи. В первую очередь картофель и морковь. К примеру, картошка подешевела в среднем на 13%, сейчас стоимость килограмма этого овоща стоит от 5 до 9 гривен.