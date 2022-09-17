Українці зможуть отримати гроші на власне житло через Дію: Шмигаль

Наразі українці можуть подати заявку на отримання пільгового іпотечного кредиту за допомогою додатка державних послуг Дія. Пропонується пільгова ставка 3% річних, але доведеться зробити початковий внесок у розмірі 20% від загальної суми вартості житла.





Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну від 16 вересня. Засідання транслювалося офіційним каналом Кабінету міністрів України на Youtube. Програма пільгових кредитів для українців стартує вже цього жовтня. Це буде пільгова програма під потреби воєнного часу. Пільгове іпотечне кредитування дозволить купувати житло під 3%. Пріоритет віддається військовослужбовцям, працівникам системи міністерства внутрішніх справ, педагогам, медичним працівникам та вченим. Початковий внесок має становити щонайменше 20%, іпотека пропонується на 20 років.

Також під час засідання Денім Шмигаль уточнив, що у п’ятницю буде прийнято ще дві постанови, які допоможуть запустити програму вчасно та з оновленими правилами. Пропонуються такі умови:

іпотека зі ставкою 3% річних для працівників бюджетної сфери;

термін іпотеки має перевищувати 20 років;

мінімальний початковий внесок – 20% від загальної вартості об’єкта нерухомості.

Щодо решти українців, які потребують покращення житлових умов, то їм потрібно почекати до 2023 року. У Кабміні планують запустити програму із пільговим іпотечним кредитуванням під 7% річних.

У той же час експерти прогнозують, що до кінця 2022 року ціна на нерухомість знизиться приблизно на 10%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року. Зараз на ціни впливає одразу два протилежні чинники: попит на житло через війну та бажання продати житло, щоб виїхати з України через небезпеку.