Не спішіть закупатись: який продукт в Україні точно не подорожчає до кінця 2022 року

Наразі продуктовий кошик в Україні стрімко дорожчає. Вартість популярних споживчих товарів продовжуватиме зростати. До кінця року ціни зростуть ще на 40%. Єдиний продукт, який не подорожчає чи подорожчає зовсім незначно – яйця.





Про це розповів економіст Олег Пензін у сюжеті “Сніданку з 1+1”. Через ускладнену логістику експорт яєць майже зупинився. Надлишок продукції змушує підприємців залишати ціни на колишньому рівні.

Водночас розпочнеться суттєве подорожчання овочів та м’яса. М’ясо в середньому подорожчає на 10% від сьогоднішньої ціни, і коштуватиме дорожче за крупи. Оскільки зараз у деяких торгових точках кілограм курки коштує приблизно так само, як кілограм гречки.

За даними державної служби статистики, за рік найбільше подорожчали овочі, приблизно на 115%. На другому місці – крупи з подорожчанням на 80%. Також суттєво додала в ціні олія, майже 50%, хлібобулочні вироби, 37% та м’ясо, +20%.

Раніше повідомлялося, що в Україні суттєво зросла вартість м’яса. Станом на вересень 2022 року свинина додала у ціні приблизно 30%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року. Водночас ціна яловичини майже не змінилася, оскільки цей вид м’яса був надто дорогим для більшості українців, а враховуючи, що мільйони громадян втратили дохід, немає сенсу підвищувати ціну. Попит і так мінімальний.

Восени 2022 року вартість м’яса та м’ясних продуктів зросте приблизно на 3%. Про це розповіла науковий співробітник відділу формування цін та аграрного рику Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

У той же час нині дуже знизилася ціна на сезонні овочі. Насамперед здешевшали картопля та морква. Наприклад, картопля подешевшала в середньому на 13%, зараз вартість кілограма цього овочу складає від 5 до 9 гривень.