Пенсионерам на день рождения будут дарить от 500 до 5000 гривен: подробнее об инициативе

Украинская пенсия — наверное, одна из самых мизерных в мире. А еще тем более сейчас, учитывая курс доллара и безумную инфляцию. Пенсионерам нужно всячески помогать, и именно этим решили заняться в Ивано-Франковске. Тамошний мэр ввел интересную инициативу. Пенсионерам, которые после 24 февраля праздновали свой день рождения, будут выплачивать от 500 до 5000 гривен. Сумма зависит от возраста.





Пока неизвестно, сколько продлится эта программа

Известно, что деньги будут выплачивать пенсионерам, которые праздновали свой день рождения после 24 февраля. На единовременную выплату претендуют все.

При этом статус пенсионера и его уровень дохода не имеют значения. Вот какие подарки предусмотрены:

На 100 лет и больше будут выплачиваться по 5000 гривен. Кстати, именно в Ивано-Франковской области часто есть пожилые люди, которым исполняется сто лет. Их всегда местные власти приветствуют. На 95 лет будут выплачиваться по 3000 гривен. Тем кому исполнилось 90 и более лет будут выплачивать по 1000 гривен. Тем кому исполнилось 70 и больше выплатят по 500 гривен.

Для того чтобы получить деньги, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг. С собой нужно иметь документы, подтверждающие возраст и то, что у вас был день рождения. Пока такое решение было принято только в этой области. Кто знает, возможно, скоро присоединятся и другие регионы.

Интересная инициатива прозвучала и в Киеве

А вот в столице планируют мотивировать учащихся 8-11 классов. Им хотят выплачивать стипендию за хорошее обучение. Все потому, что через несколько лет дистанционного обучения у многих школьников исчез стимул обучаться и мотивация. Чтобы это исправить за хорошие оценки, будут платить деньги.