Пенсіонерам на день народження даруватимуть від 500 до 5000 гривень: детальніше про ініціативу

Українська пенсія — напевно одна з наймізерніших в світі. А ще тим паче зараз, враховуючи курс долара та шалену інфляцію. Пенсіонерам потрібно всіляко допомагати, і саме цим вирішили зайнятися у місті Івано-Франківськ. Тамтешній мер запровадив цікаву ініціативу. Пенсіонерам, які після 24 лютого святкували своє день народження виплачуватимуть від 500 до 5000 гривень. Сума залежить від віку.





Поки невідомо скільки триватиме ця програма

Наразі відомо, що гроші виплачуватимуть пенсіонерам, які святкували своє день народження після 24 лютого. На одноразову виплату претендують всі.

При цьому статус пенсіонера та його рівень доходу значення не мають. Ось, які подарунки передбачено:

На 100 років і більше виплачуватимуть по 5000 гривень. До речі саме в Івано-Франківській області часто є літні люди, яким виповнюється сто років. Їх завжди місцева влада вітає. На 95 років виплачуватимуть по 3000 гривень. Тим кому виповнилося 90 і більше років виплачуватимуть по 1000 гривень. Тим кому виповнилося 70 і більше виплатять по 500 гривень.

Для того щоб отримати гроші потрібно звернутися у Центр надання адміністративних послуг. З собою потрібно мати документи, які підтверджують вік та те, що у вас було день народження. Поки що таке рішення прийняли лише в цій області. Хтозна, можливо незабаром приєднаються і інші регіони.

Цікава ініціатива прозвучала й у Києві

А от у столиці планують мотивувати учнів 8-11 класів. Їм хочуть виплачувати стипендію за гарне навчання. Все через те, що через кілька років дистанційного навчання у багатьох школярів зник стимул навчатися і мотивація. Щоб це виправити за гарні оцінки платитимуть гроші.