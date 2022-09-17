Механизм оформления субсидий изменится: что нужно знать?

В Украине более трех миллионов домохозяйств имеют субсидию. В этом году их количество существенно увеличилось, ведь люди остались без работы, без доходов, соответственно, больше претендуют на компенсацию за коммуналку. Проблема только в том, что множество украинцев сменили место жительства. По новому адресу они также могут оформить субсидию, но эта процедура длится несколько недель, если не дольше. В Министерстве социальной политики заявили, что хотят упростить этот процесс. Как именно, рассказываем.





Действующие правила могут обновить

Чтобы оформить субсидию по новому месту жительства, внутренне перемещенные лица должны сначала сообщить об этом органам социальной защиты по старому месту жительства. Потом только оформлять по новому адресу. Очень много соцзащиты сейчас на оккупированной территории. Они либо не работают, либо с ними нет связи. Конечно, это существенно замедляет процедуру.



“Поэтому, чтобы защитить право граждан получать такие выплаты, Министерство социальной политики предлагает осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице», – говорится в сообщении Минюста.

Это удобно и по ряду других причин

Также это позволит автоматизировать и ускорить процедуры начисления социальных выплат и льгот. Так как документы будут храниться в электронном виде, они будут максимально защищенными. Кроме того, это упростит дальнейшие процедуры оформления компенсации за разрушенное жилье и т.д.

За убежище переселенцев будут платить большую компенсацию

Ну и для тех, кто бесплатно приютил дома внутри перемещенных лиц есть хорошие новости. Уже с 1 октября за одного человека можно будет оформить 900 гривен компенсации за коммунальные услуги. Летом это было 450 гривен.