Механізм оформлення субсидій буде змінено: що треба знати?

В Україні більше трьох мільйонів домогосподарств мають субсидію. Цього року їх кількість суттєво збільшилась, адже люди залишилися без роботи, без доходів, відповідно більше претендують на компенсацію за комуналку. Проблема лише в тому, що безліч українців змінили місце проживання. За новою адресою вони також можуть оформити субсидію, але ця процедура триває кілька тижнів якщо не довше. У Міністерстві соціальної політики заявили, що хочуть спростити цей процес. Як саме, розповідаємо.





Діючі правила можуть оновити

Наразі, щоб оформити субсидію за новим місцем проживання, внутрішньо переміщені особи повинні спочатку повідомити про це органи соціального захисту за старим місцем проживання. Потім лише оформлювати за новою адресою. Дуже багато соцзахистів зараз на окупованій території. Вони або не працюють або з ними немає зв’язку. Звісно, що це суттєво сповільнює процедуру.

“Тому щоб захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг у будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян , які проживали у Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці”, – йдеться у повідомленні від Мін’юсту.

Ц е зручно й з ряду інших причин

Також, це дозволить автоматизувати та пришвидшити процедури нарахування соціальних виплат і пільг. Так як документи зберігатимуться у електронному вигляді, то вони будуть максимально захищеними. Крім цього, це спростить подальші процедури оформлення компенсації за зруйноване житло тощо.

За прихисток переселенців платитимуть більшу компенсацію

Ну і для тих, хто безкоштовно прихистив вдома внутрішньо переміщених осіб є гарні новини. Вже з 1 жовтня за одну особу можна буде оформити 900 гривень компенсації за комунальні послуги. Влітку це було 450 гривень.