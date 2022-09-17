Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 17 сентября, Луна в Близнецах. Эта суббота идеально подходит для поездок, переговоров и диалога по душам. Но слишком близко принимать все к сердцу не стоит: излишняя эмоциональность может разрушить даже самую сильную связь.





♈ Овен

Дышите и наблюдайте. Просто наблюдайте. Наблюдайте за приливами и отливами своих мыслей. В вас бушует целый океан чувств: любовь, радость, блаженство, страсть и творчество. Но вы в первую очередь замечаете страхи и неуверенность. Все, через что вы сейчас проходите, временно

Космический совет: вас захлестывают эмоции.

♉ Телец

Вы находитесь в будущем, которого желали не так давно. Что-то подсказывает, что дальше будет только лучше! Более того, некоторые из вас могут готовиться к серьезному повышению или переезду. Вы готовы к этому?

Космический совет: приготовьтесь к большим переменам.

♊ Близнецы

Все решения остаются только за вами. Погрузитесь в пространство тишины, отправляясь в это метафорическое путешествие внутрь себя. Вы найдете в процессе скрытые сокровища и, возможно, несколько скелетов. Это время уделить приоритетное внимание уходу за собой.

Космический совет: уделите время себе.

♋ Рак

Звезды предвещают драму с большой буквы. Но прежде чем обвинять других в происходящем, внимательно посмотрите на себя в зеркало. Скорее всего, вы так зациклены на победе в споре, что не можете выслушать собеседника.

Космический совет: выйдите за пределы собственного эгоизма.

♌ Лев

Задумайтесь, что вы можете получить, играя ва-банк или на малых ставках? Звезды напоминают вам, что в ваших руках изменения, которое вы так долго искали. Напомните себе обо всех путях, которые вы прошлис тех пор, как впервые стали принимать самостоятельные решения.

Космический совет: прекратите подрывать собственный потенциал.

♍ Дева

Ретроградный Меркурий вызывает у вас всевозможные ностальгические чувства. Вы жаждете быть в компании тех, кого любите. Вы жаждете вернуться в прошлое и что-то исправить. Найдите способ связаться с теми, с кем вы, кажется, потеряли связь. Но прежде чем набрать бывшему, все-таки рационально взвесьте все «за» и «против». Ведь была же причина, по которой вы расстались.

Космический совет: обратитесь к тем, кого любите.

♎ Весы

Вы видите знаки повсюду, испытываете дежавю и наблюдали за тем, как материализуются ваши мечты. В этот день вы оказались невероятно близко к тонким материям. Если вы не верите в суеверия и мистику, то все равно заметите, как удивительно часто в этот день происходят совпадения. Сейчас самое время попробовать воспользоваться моментом и пожелать чего-то у Вселенной. Как знать, может быть она сразу же откликнется?

Космический совет: не бойтесь своих желаний.

♏ Скорпион

Сейчас не время беспокоиться о том, что не получается, или волноваться по мелочам. Пришло время посмотреть на свои обстоятельства с более высокой точки зрения и перенаправить свое внимание на большие дела. Возможно, именно сегодня вы познакомитесь с человеком, который станет вашим прекрасным партнером или коллегой.

Космический совет: нечто грандиозное требует вашего внимания.

♐ Стрелец

Вы генерировали отличные идеи и были очень сильно загружены. Сегодня своим даром убеждения вы способны на еще большие дела. Перестаньте играть по мелочам. Вам стоит довериться импульсу, который призывает вас к переменам.

Космический совет: вы можете посеять семена перемен в обществе.

♑ Козерог

Вы чувствуете, что застряли в бесконечной петле и начинаете терять целеустремленность. Ваши опасения верны и обоснованы. Но ваши страхи мешают вам пойти дальше. Возможно, вам придется отступить или вообще вернуться к началу, чтобы вырваться из порочного круга.

Космический совет: вы застряли в беличьем колесе.

♒ Водолей

Вы слишком бережно относитесь к своему сердцу. Вы убеждали себя, что настоящей магии люби вам не суждено испытать. Сделайте себе одолжение и отпустите эти негативные убеждения, которые мешают вам получить то, чего вы больше всего желаете.

Космический совет: для вас открывается дверь к любви и близости.

♊ Рыбы

Ваша энергия течет туда, куда направлено внимание. Осознайте, как ваши желания и стремления неосознанно формируют вашу реальность. Осознайте, как вы снова и снова повторяете историю неудач. Вы слишком полагаетесь на привычные механизмы. И именно сегодня ваши привычки могут сильно ударить по вашему кошельку.

Космический совет: будьте осторожнее с финансами.