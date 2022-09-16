Названы три женских имени, которые не нравятся мужчинам и подсознательно отталкивают их

Имя имеет большое значение. Жаль, что мы не можем его выбирать самостоятельно, хотя некоторые и меняют свои личные данные после достижения совершеннолетия. Имя — это как код, программирующий нашу судьбу, и даже формирует характер. Специалисты говорят, что есть определенный перечень мужских и женских имен, подсознательно отталкивающих противоположный пол. Почему-то считается, что эти имена носят очень капризные и сварливые люди. С ними мол трудно строить семейную жизнь. Сегодня перечислим такие имена среди женщин. По статистике они мужчинам почему-то больше всего не нравятся.





Тамара

Тамары очень властны. Они не терпят возражений, очень ревнивы и скандальны. С ними живешь, как на пороховой бочке. Часто мужчины первыми разрывают с ними отношения или делают все для того, чтобы этот шаг сделала Тамара. В результате несчастны все. Тамары не отпускают своих половинок без грандиозного скандала, а затем еще могут впасть в депрессию от пережитого и разлуки.

Анастасия

Анастасия – это очень популярное и красивое женское имя. Некоторые считают, что Насти это ранимые и нежные девушки, которые не обидят мухи. Но это не так. Такое довольно нежное имя, наделяет свою владелицу незаурядным эгоизмом и упрямством. Анастасия очень капризна. Она часто принимает необдуманные решения, которые затем вылезают всем боком. Жизнь с Настей достаточно сложная, особенно если вы не легки на подъем. Также некоторые мужчины говорят, что по их наблюдениям Анастасии слишком горды и пренебрежительны.

Оксана

Сильная, волевая, целеустремленная и часто одинокая. Очень часто у Оксаны много друзей среди мужчин, но редко кто видит в ней женщину или объект сексуального желания. Почему-то о таких женщинах говорят, что у них есть яйца. Это слишком сильные личности, которые часто сильнее мужчин, а последним это не нравится.