Стало відомо, які області можуть частково або повністю залишитися без опалення

Вже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон, але як заявляють в Уряді тепло буде не всюди. Є низка міст та цілих областей, де газу немає вже тривалий період часу. З настанням опалювального сезону нічого не зміниться. Ірина Верещук заявила, що критичною є ситуація у як мінімум шістьох областях. З трьох з них людей вже просять евакуйовуватись. Мешканцям інших областей рекомендують готуватися до різних сценаріїв і теж планувати можливі варіанти для евакуації.





Холодно може бути в шістьох областях

Наразі ситуація критична в частині Запорізької та Херсонської областей. Наприклад, в Мелітополі Бердянську та Енергодарі вже тривалий час немає газу.

“Перспективи появи газу немає. Його використовують для забезпечення 95% опалення. У Бердянську він зник 3 місяці тому, проте його подачу досі не відновили. Слова окупантів щодо будівництва газопроводу з Бердянська є фейком», – сказав мер міста Іван Федоров.

Саме тому людей з цих міст вже закликають евакуйовуватись, до настання холодів. Не надто обнадійлива ситуація в Донецькій та Луганській областях. Також, газу може не стати в Миколаївській та Харківській областях. Все через регулярні обстріли, та потрапляння в теплову інфраструктуру.

Насправді, жодна з областей не застрахована від ракетних ударів, і росіяни дали зрозуміти, що їхня мета повернути Україну в кам’яний вік, де не буде світла, води та газу. Звісно їм це не вдасться зробити, але тимчасові перебої з світлом та опаленням цілком можливі. Наразі в Україні знищено або пошкоджено приблизно 327 об’єктів інфраструктури. Серед них:

Одна ТЕС. Десять ТЕЦ з яких 4 зруйновано повністю. 316 котелень з яких мінімум 10 зруйновані повністю.

Людей просять готуватися до зими вже. Купувати генератори, дрова, або планувати евакуацію.