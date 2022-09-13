Неделя пройдет с мощными магнитными бурями: какие дни названы красными?

В сентябре эксперты прогнозировали сразу несколько мощных магнитных бурь. И самые мощные из них приходятся на эту неделю с 12 по 18 сентября. Какие дни самые опасные? Что могут испытывать люди в момент, когда геомагнитные колебания достигнут своего пика? Рассказываем.





На этой неделе будет несколько сильных магнитных бурь

Отмечается, что первая магнитная буря началась еще вчера, 13 сентября, и завершится она сегодня 14 сентября. Правда, это не слишком сильная буря с индексом 4. Уже 16 сентября произойдет очередная активность Солнца и начнутся магнитные колебания. А вот в пятницу 17 сентября будет очень мощная магнитная буря красного уровня. Ее индекс – 5, что означает максимальную мощность. Эту бурю ощутят абсолютно все жители Земли, Кто-то легче кто-то сильнее, но как минимум голова будет болит у каждого. Следующая столь же сильная магнитная буря ожидается еще 30 сентября.

Какие симптомы провоцирует магнитная буря?

Симптомы очень разные. Среди распространенного: головные боли, бессонница, депрессивные настроения, апатия, раздражительность, усталость, плохое настроение, плохой аппетит. У более чувствительных, а еще людей в старшем возрасте может наблюдаться повышенное АД, тахикардия, обострение проблем с сердцем. В такие дни постоянно увеличивается количество инсультов и даже инфарктов. По крайней мере, такую ​​статистику демонстрируют медицинские учреждения, к которым в период магнитных бурь всегда обращается больше пациентов. Особенно среди пожилых людей.

Как помочь организму?

Как-то избежать влияния геомагнитных колебаний невозможно, но можно минимизировать их негативное влияние на здоровье. В эти дни старайтесь не поддаваться стрессу и не нервничать. Не нагружайте себя физически или эмоционально. Старайтесь много отдыхать, пить много воды и есть здоровую пищу. Откажитесь от длительных поездок, активных занятий спортом и вредной пищи, например жирной, копченой или слишком острой.