Тиждень пройде з потужними магнітними бурями: які дні названо “червоними”?

В вересні експерти прогнозували одразу кілька потужних магнітних бур. І найпотужніші з них припадають на цей тиждень з 12 по 18 вересня. Які дні найнебезпечніші? Що можуть відчувати люди в момент коли геомагнітні коливання досягнуть свого піку? Розповідаємо.





Цього тижня буде кілька сильних магнітних бур

Зазначається, що перша магнітна буря почалася ще вчора, 13 вересня і завершиться вона сьогодні 14 вересня. Щоправда це не надто сильна буря з індексом 4. Вже 16 вересня відбудеться чергова активність Сонця і почнуться магнітні коливання. А от в п’ятницю 17 вересня буде надзвичайно потужна магнітна буря червоного рівня. Її індекс — 5, що означає максимальну потужність. Цю бурю відчують абсолютно всі мешканці Землі, Хтось легше хтось сильніше, але як мінімум голова болітиме у кожного. Наступна така ж сильна магнітна буря очікується ще 30 вересня.

Які симптоми провокує магнітна буря?

Симптоми дуже різні. Серед поширеного: головний біль, безсоння, депресивні настрої, апатія, дратівливість, втома, поганий настрій, поганий апетит. В більш чутливих, а ще людей в старшому віці може спостерігатися підвищений артеріальний тиск, тахікардія, загострення проблем з серцем. В такі дні завжди збільшується кількість інсультів і навіть інфарктів. Принаймні таку статистику демонструють медичні заклади, до котрих в період магнітних бур завжди звертається більше пацієнтів. Особливо серед літніх людей.

Як допомогти організму?

Якось уникнути впливу геомагнітних коливань неможливо, але можна мінімізувати їх негативний вплив на наше здоров’я. В ці дні намагайтесь не піддаватися стресу і не нервувати. Не навантажуйте себе фізично чи емоційно. Намагайтесь багато відпочивати, пити багато води та їсти здорову їжу. Відмовтесь від тривалих поїздок, активних занять спортом та шкідливої їжі, наприклад, жирного, копченого чи надто гострого.