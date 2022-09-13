Украинцев шокировали ценами на соль и сахар: сколько теперь придется отдать за килограмм

В Украине снова повысилась стоимость некоторых базовых продуктов питания. На днях покупателей неприятно удивили новые цены на соль и сахар. В некоторых супермаркетах они подорожали почти на треть.





Как отметили на официальном портале Министерства финансов Украины, только за последние несколько дней резко подорожала морская соль. Средняя стоимость этого продукта еще в начале сентября составила 29,33 грн за 1 кг, а по состоянию на сегодняшний день равна 30,3 грн.

Цены на пищевую морскую соль в украинских супермаркетах таковы:

Ашан – 25,8 грн/кг;

Varus – 27,5 грн/кг;

МегаМаркет – 37,6 грн/кг.

Значительную роль в росте цены на морскую соль сыграл дефицит обыкновенной пищевой соли. Предприятие «Артемсоль», находящееся в городке Соледар в Донецкой области, попало под оккупацию. Таким образом, главный поставщик соли в Украине «вышел из игры», а граждане начали искать альтернативу, скупая морскую соль. Неудивительно, что под давлением спроса морская соль начала дорожать.

Также значительно дороже стал обычный кристаллический сахар. Если раньше средняя цена килограммовой упаковки составляла 31,35 грн., то с 12 сентября она выросла до 34,78 грн.

Стоимость сахара в популярных супермаркетах сейчас такова:

Ашан – 33,90 грн/кг;

Varus – 34,7 грн/кг;

Метро – 35,74 грн/кг.

Поэтому, несмотря на сдерживание властями цен на продукты базовой потребительской корзины, их стоимость все равно неуклонно растет. Инфляция в Украине за время войны установила новый рекорд – 33%. Поэтому немало продуктов, прибавили в цене значительно больше, чем соль и сахар. Взлетели цены на овощи борщевого набора, мясо, сало, курятину и некоторые крупы, в том числе гречку.

Ситуация с ценами привела к тому, что украинские пенсионеры большую часть своих ежемесячных выплат тратят именно на еду. По подсчетам экспертов, чтобы старики могли нормально питаться и приобрести необходимые им товары первой необходимости, минимальную пенсию нужно увеличить почти в 2,5 раза.