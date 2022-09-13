Українців шокували цінами на сіль і цукор: скільки тепер доведеться віддати за кілограм

В Україні знову підвищилася вартість деяких базових продуктів харчування. Днями покупців неприємно здивували нові ціни на сіль та цукор. В деяких супермаркетах вони здорожчали мало не на третину.





Як зазначили на офіційному порталі Міністерства фінансів України, лише за останні кілька днів різко подорожчала морська сіль. Середня вартість цього продукту ще на початку вересня становила 29,33 грн за 1 кг, а станом на сьогодні дорівнює 30,3 грн.

Ціни на харчову морську сіль в українських супермаркетах такі:

Ашан – 25,8 грн/кг;

Varus – 27,5 грн/кг;

МегаМаркет – 37,6 грн/кг.

Значну роль у зростанні ціни на морську сіль зіграв дефіцит звичайної харчової солі. Підприємство «Артемсіль», що знаходиться в містечку Соледар на Донеччині, потрапило під окупацію. Таким чином головний постачальник солі в Україні «вийшов з гри», а громадяни почали шукати альтернативу, скуповуючи морську сіль. Тож не дивно, що під тиском попиту морська сіль почала дорожчати.

Також значно дорожчим став звичайний кристалічний цукор. Якщо раніше середня ціна кілограмової упаковки складала 31,35 грн, то з 12 вересня вона зросла до 34,78 грн.

Вартість цукру у популярних супермаркетах зараз така:

Ашан – 33,90 грн/кг;

Varus – 34,7 грн/кг;

Метро – 35,74 грн/кг.

Тож не зважаючи на стримування владою цін на продукти базового споживчого кошика, їх вартість все одно неухильно росте. Інфляція в Україні за час війни встановила новий рекорд – 33%. Тож чимало продуктів, додали в ціні значно більше ніж сіль та цукор. Злетіли ціни на овочі борщового набору, м’ясо, сало, курятину та деякі крупи, зокрема гречку.

Ситуація з цінами спричинила до того, що українські пенсіонери більшу частину своїх щомісячних виплат витрачають саме на їжу. За підрахунками експертів, щоб старенькі могли нормально харчуватися та придбати необхідні їм товари першої необхідності, мінімальну пенсію потрібно збільшити майже у 2,5 рази.