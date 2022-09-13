Українцям пояснили, як залишатися на зв’язку якщо мобільний оператор тимчасово не працює
Наразі в Україні у багатьох регіонах тривають важкі бої. Ще чимало територій перебувають під тимчасовою окупацією. У всіх цих містах і селах може зникати мобільний зв’язок. Регулярними обстрілами пошкоджується інфраструктура, або ж окупанти глушать сигнал того чи іншого мобільного оператора. У Полтавській військовій адміністрації розповіли, як можна оперативно підключитися до мережі іншого оператора, якщо ваш тимчасово не працює.
Українцям доступний так званий внутрішній роумінг
Наразі всі мобільні оператори України об’єдналися, і дозволяють українцям оперативно підключатися до їхніх мереж. При цьому новий стартовий пакет купляти не потрібно. Номер залишається ваш.
Щоб підключитися до сигналу потрібно:
- Відключити автовибір мережі в смартфоні. Ця опція є у налаштуваннях і називається мобільна мережа або стільникові дані.
- Почекати кілька секунд та подивитися, які мережі для вас будуть доступними. На разі це може бути Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.
- Спробуйте по черзі підключитися до кожної доступної мережі і здійсніть дзвінок, щоб перевірити чи все працює.
«Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується. Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора», – наголошують у Полтавській військовій адміністрації.
Якщо щось не вдається спробуйте перезавантажити телефон і провести всі ці маніпуляції повторно. Крім цього, один раз на день, встановлюйте галочку “Автоматичний вибір мережі”, або вручну в налаштуваннях повертайтесь до свого оператора.
На деокупованих територіях вже з’являється зв’язок
На Харківщині наші Збройні Сили звільнили кілька десятків населених пунктів, які перебували під контролем Росії ще з весни. Наразі туди вже повертається український зв’язок. Наприклад, днями з’явилася інформація, що мережа “Київстар” знову доступна у Балаклії, Ізюмі та інших звільнених регіонах. Поступово туди повертається й Укрпошта, Нова пошта та інші українські компанії.
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