Українцям пояснили, як залишатися на зв’язку якщо мобільний оператор тимчасово не працює

Наразі в Україні у багатьох регіонах тривають важкі бої. Ще чимало територій перебувають під тимчасовою окупацією. У всіх цих містах і селах може зникати мобільний зв’язок. Регулярними обстрілами пошкоджується інфраструктура, або ж окупанти глушать сигнал того чи іншого мобільного оператора. У Полтавській військовій адміністрації розповіли, як можна оперативно підключитися до мережі іншого оператора, якщо ваш тимчасово не працює.





Українцям доступний так званий внутрішній роумінг

Наразі всі мобільні оператори України об’єдналися, і дозволяють українцям оперативно підключатися до їхніх мереж. При цьому новий стартовий пакет купляти не потрібно. Номер залишається ваш.

Щоб підключитися до сигналу потрібно:

Відключити автовибір мережі в смартфоні. Ця опція є у налаштуваннях і називається мобільна мережа або стільникові дані. Почекати кілька секунд та подивитися, які мережі для вас будуть доступними. На разі це може бути Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Спробуйте по черзі підключитися до кожної доступної мережі і здійсніть дзвінок, щоб перевірити чи все працює.

«Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується. Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора», – наголошують у Полтавській військовій адміністрації.

Якщо щось не вдається спробуйте перезавантажити телефон і провести всі ці маніпуляції повторно. Крім цього, один раз на день, встановлюйте галочку “Автоматичний вибір мережі”, або вручну в налаштуваннях повертайтесь до свого оператора.

На деокупованих територіях вже з’являється зв’язок

На Харківщині наші Збройні Сили звільнили кілька десятків населених пунктів, які перебували під контролем Росії ще з весни. Наразі туди вже повертається український зв’язок. Наприклад, днями з’явилася інформація, що мережа “Київстар” знову доступна у Балаклії, Ізюмі та інших звільнених регіонах. Поступово туди повертається й Укрпошта, Нова пошта та інші українські компанії.