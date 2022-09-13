Стало известно, как оформить прибавку к пенсии в размере 1013 гривен

В Украине на регулярные доплаты к пенсии претендуют лица, которые в свое время исправно доработали до пенсионного возраста и накопили весь необходимый стаж. Кроме этого, власти время от времени анонсируют и другие виды надбавок, например, перерасчет по возрасту. В октябре как раз такой ожидают те кому исполнилось от 70 до 75 лет. Им обещают доплачивать на постоянной основе по 300 гривен в месяц. Также на хорошие надбавки претендует еще одна категория граждан. А именно жертвы нацистских преследований. Им в зависимости от статуса доплачивают от 300 до 1013 гривен.





Кто считается жертвой нацистских преследований?

В Украине есть закон “О жертвах нацистских преследований”, который относит к этой категории следующих лиц:

Лица, заключенные в концлагерях и гетто во времена Второй мировой войны. Лица, насильно вывезенные в Советский Союз или Германию или другие страны, и вынуждены были там работать. Лица, родившиеся в тюрьмах и концлагерях. Лица, родители которых подвергались репрессиям из-за своих политических взглядов, партизанства и т.д.

Размер надбавки зависит от того, имеет ли лицо инвалидность по причине тяжелого прошлого. В общем, суммы таковы:

Имеющие первую группу инвалидности претендуют на доплату в размере 1013 гривен. Вторая группа – 810 гривен. Третья группа – 608 гривен. Бывшие узники концлагерей – 304 гривны. Бывшие узники концлагерей, которых наградили медалью – 405 гривен. Один из супругов партнер которого умер и был узником концлагерей – 202 гривны.

Оформить можно только одну из надбавок.

Как оформить прибавку?

Нужно оформить специальное удостоверение или получить справку от одной из служб:

Органы службы безопасности. Государственные архивы. Международная служба розыска “Красный Крест”. Архивы иностранных антифашистских организаций.

Если документы отсутствуют, то можно добиваться начисления надбавки через суд.