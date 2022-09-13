Стало известно, как оформить прибавку к пенсии в размере 1013 гривен
В Украине на регулярные доплаты к пенсии претендуют лица, которые в свое время исправно доработали до пенсионного возраста и накопили весь необходимый стаж. Кроме этого, власти время от времени анонсируют и другие виды надбавок, например, перерасчет по возрасту. В октябре как раз такой ожидают те кому исполнилось от 70 до 75 лет. Им обещают доплачивать на постоянной основе по 300 гривен в месяц. Также на хорошие надбавки претендует еще одна категория граждан. А именно жертвы нацистских преследований. Им в зависимости от статуса доплачивают от 300 до 1013 гривен.
Кто считается жертвой нацистских преследований?
В Украине есть закон “О жертвах нацистских преследований”, который относит к этой категории следующих лиц:
- Лица, заключенные в концлагерях и гетто во времена Второй мировой войны.
- Лица, насильно вывезенные в Советский Союз или Германию или другие страны, и вынуждены были там работать.
- Лица, родившиеся в тюрьмах и концлагерях.
- Лица, родители которых подвергались репрессиям из-за своих политических взглядов, партизанства и т.д.
Размер надбавки зависит от того, имеет ли лицо инвалидность по причине тяжелого прошлого. В общем, суммы таковы:
- Имеющие первую группу инвалидности претендуют на доплату в размере 1013 гривен.
- Вторая группа – 810 гривен.
- Третья группа – 608 гривен.
- Бывшие узники концлагерей – 304 гривны.
- Бывшие узники концлагерей, которых наградили медалью – 405 гривен.
- Один из супругов партнер которого умер и был узником концлагерей – 202 гривны.
Оформить можно только одну из надбавок.
Как оформить прибавку?
Нужно оформить специальное удостоверение или получить справку от одной из служб:
- Органы службы безопасности.
- Государственные архивы.
- Международная служба розыска “Красный Крест”.
- Архивы иностранных антифашистских организаций.
Если документы отсутствуют, то можно добиваться начисления надбавки через суд.
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