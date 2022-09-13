Стало відомо, як оформити надбавку до пенсії у розмірі 1013 гривень

В Україні на регулярні доплати до пенсії претендують особи, які в свій час справно допрацювали до пенсійного віку і накопичили весь необхідний стаж. Крім цього, влада час від часу анонсує й інші види надбавок, наприклад, перерахунок за віком. В жовтні якраз на такий очікують ті кому виповнилося від 70 до 75 років. Їм обіцяють доплачувати на постійній основі по 300 гривень щомісяця. Також, на гарні надбавки претендує ще одна категорія громадян. А саме жертви нацистських переслідувань. Їм, залежно від статусу, доплачують від 300 до 1013 гривень.





Хто вважається жертвою нацистських переслідувань?

В Україні є закон “Про жертви нацистських переслідувань”, який відносить до цієї категорії наступних осіб:

Особи, яку були ув’язнені в концтаборах та гетто за часів Другої світової війни. Особи, які були насильно вивезені до Радянського Союзу або Німеччини чи інших країн, і змушені були там працювати. Особи, які народилися в в’язницях та концтаборах. Особи, батьки яких п іддавалися репресіям через св о ї політичні погляди, партизанство тощо.

Розмір надбавки залежить від того, чи має особа інвалідність внаслідок важкого минулого. Загалом, суми такі:

Ті хто має першу групу інвалідності претендують на доплату у розмірі 1013 гривень. Друга група — 810 гривень. Третя група — 608 гривень. Колишні в’язні концтаборів — 304 гривні. Колишні в’язні концтаборів, яких нагородили медаллю — 405 гривень. Один з подру жжя партнер якого помер та був в’язнем концтаборів — 202 гривні.

Оформити можна лише одну з надбавок.

Як оформити надбавку?

Потрібно оформити спеціальне посвідчення, або отримати довідку від однієї з служб:

Органи служби безпеки. Державні архіви. Міжнародна служба розшуку “Червоний Хрест”. Архіви іноземних антифашистських організацій.

Якщо документи відсутні, можна добиватися нарахування надбавки через суд.