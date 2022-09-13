Сильные морозы или плюсовая температура: появились первые прогнозы синоптиков по поводу зимы

Эту зиму все ожидают с большой страхом, ведь ситуация не только в Украине, но и в Европе достаточно напряженная. Конечно же из-за войны, которую начала Россия в Украине. Газа может не хватить для полноценного отопления частных и коммерческих помещений. Ситуация будет сильно зависеть и от погодных условий, ведь если зима покажется холодной, то для отопления помещений понадобится еще больше газа. Синоптики уже делятся первыми прогнозами. Пока они довольно утешительны.





Все утверждают, что зима должна быть теплой

Пока большинство синоптиков говорят, что зима пройдет без сильных морозов. Они будут, но краткосрочны. Большинство времени в Украине будет наблюдаться плюсовая температура. В последние годы украинские зимы нередко проходили даже без снега. Эта может не стать исключением.

“По прогнозам, которые есть в настоящее время, ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20-х годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. . Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период“, – рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.



С ней согласны и другие эксперты. В то же время все еще может измениться. Ситуация зависит в первую очередь от происходящих в мировых океанах процессов. Именно оттуда идут холодные потоки воздуха, провоцирующие тот или иной циклон.

Украинцев призывают подготовиться к зиме

Несмотря ни на какие прогнозы, украинцев просят максимально готовиться к зиме. Недавние обстрелы россиянами критической инфраструктуры привели к тому, что в нескольких областях исчезла электроэнергия. Специалисты буквально через несколько часов исправили все поломки, но зимой таких ситуаций может стать больше. Если есть возможность отапливать дом дровами, запаситесь ими. Если есть возможность купить генератор – приобретите. Живущим недалеко от боевых действий рекомендуют обдумать все возможные варианты эвакуации.