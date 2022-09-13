Люті морози чи плюсова температура: з’явилися перші прогнози синоптиків щодо зими

Цю зиму всі очікують з неабияким острахом, адже ситуація не лише в Україні, а й у Європі досить напружена. Звісно ж через війну, яку почала Росія і Україні. Газу може не вистачити для повноцінного опалення приватних і комерційних приміщень. Ситуація сильно залежатиме й від погодних умов, адже якщо зима видасться холодною, то для опалення приміщень знадобиться ще більше газу. Синоптики вже діляться першими прогнозами. Поки що вони доволі втішні.





Всі стверджують, що зима має бути теплою

Поки що більшість синоптиків говорять, що зима пройде без сильних морозів. Вони будуть але короткотермінові. Більшість часу в Україні спостерігатиметься плюсова температура. Взагалі, останніми роками українські зими нерідко проходили навіть без снігу. Ця може не стати виключенням.

“За прогнозами, які є на цей час, очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20-х роках. І всі наступні та попередні зими були теплими . Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно у зимовий період”, – розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

З нею погоджуються й інші експерти. Водночас, все ще може змінитися. Ситуація залежить в першу чергу від процесів, які відбуваються у світових океанах. Саме звідти йдуть холодні потоки повітря, які провокують той чи інший циклон.

Українців закликають підготуватися до зими

Незважаючи на жодні прогнози, українців просять максимально готуватися до зими. Недавні обстріли росіянами критичної інфраструктури призвели до того, що в кількох областях зникла електроенергія. Фахівці буквально за кілька годин виправили всі поломки, але взимку таких ситуацій може стати більше. Якщо є змога опалювати дім дровами, запасіться ними. Якщо є можливість придбати генератор — придбайте. Тим хто живе недалеко від бойових дій рекомендують обдумати всі можливі варіанти евакуації.