Стало известно, будет ли Украина переводить в этом году часы на зимнее время

Уже много лет в Украине в октябре и марте переводят часы на зимнее и летнее время. В октябре это происходит традиционно в последнее воскресенье месяца. Идентична ситуация и в марте. В течение последних лет в Украине ведется много дискуссий стоит ли снова переводить часы, мол это разве что создает неудобства и портит человеческие биоритмы. Пока эти споры ни к чему не привели, поэтому в октябре 2022 года часы снова переведут.





Эта традиция родом из Англии

Часы на летнее и зимнее время впервые начали переводить в Англии. Это было придумано в целях экономии электроэнергии. В Украине начали подобное практиковать с 1981 года, а в 1996 году был принят соответствующий законопроект, то есть постановление №509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”. Со временем экономия электроэнергии свелась к нулю, и перевод времени остался больше привычкой.

Что говорят медики об этой практике?

Ученые утверждают, что переход на зимнее время является оптимальным для украинцев, а вот переход на летнее время плохо влияет на здоровье и самочувствие многих. У людей нарушаются биоритмы, у многих на фоне этого ухудшается сон и общее самочувствие. Медики рекомендуют начинать готовиться к переходу еще за несколько недель. Каждый день просыпайтесь на 15 минут раньше, или ложитесь быстрее, чтобы потом резкие изменения не стали стрессом для организма. Также, в первую неделю по новому времени следует отказаться от тяжелых физических нагрузок.

В Украине впервые на законодательном уровне стали обсуждать отмену перехода на зимнее и летнее время весной 2021 года. Но тогда Верховная Рада этот законопроект не поддержала. Была идея оставить именно зимнее время и весной уже не переводить часы.