Стало відомо, чи переводитиме Україна цьогоріч годинники на зимовий час

Вже багато років поспіль в Україні в жовтні та березні переводять годинники на зимовий та літній час. В жовтні це відбувається традиційно в останню неділю місяця. Ідентична ситуація й у березні. Протягом кількох останніх років в Україні ведеться багато дискусій чи варто знову переводити годинник, мовляв це хіба що створює незручності та псує людські біоритми. Поки що ці суперечки ні до чого не призвели, тож в жовтні 2022 року годинники знову переведуть.





Ця традиція родом із Англії

Годинники на літній та зимовий час вперше почали переводити у Англії. Це було придумано в цілях економії електроенергії. В Україні почали подібне практикувати з 1981 року, а в 1996 році було прийнято відповідний законопроєкт, тобто постанова № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”. З часом економія електроенергії звелася до нуля, і переведення часу залишилося більше звичкою.

Що кажуть медики про цю практику?

Науковці стверджують, що перехід на зимовий час є оптимальним для українців, а от перехід на літній погано впливає на здоров’я та самопочуття багатьох. В людей порушуються біоритми, в багатьох на фоні цього погіршується сон, та загальне самопочуття. Медики рекомендують починати готуватися до переходу ще за кілька тижнів. Щодня прокидайтесь на 15 хвилин раніше, чи то лягайте швидше, щоб потім різкі зміни не стали стресом для організму. Також, в перший тиждень за новим часом варто відмовитися від важких фізичних навантажень.

В Україні вперше на законодавчому рівні почали обговорювати відміну переходу на зимовий і літній час навесні 2021 року. Але тоді Верховна Рада цей законопроєкт не підтримала. Була ідея залишити саме зимовий час і навесні вже не переводити годинники.