Неправильне чхання провокує ряд хвороб: Комаровський пояснив чому

Комаровський Євген відомий український медик, який веде досить популярні сторінки в соціальних мережах та на Ютубі. До нього прислухається чимало українців і зокрема мам з малими дітьми. Лікар позиціонує себе, як доказовий. Більшість його рекомендацій доволі універсальні, як наприклад, рясне пиття і тривалі прогулянки замість аптечних медикаментів. Чергова тема, яку підняв медик — чхання. Це фізіологічний процес з яким стикається регулярно кожен. Виявляється, більшість людей роблять грубу помилку при чханні, в результаті чого наражають своє здоров’я на небезпеку.





Не можна закривати ніс та рот руками

Дуже багато людей коли відчувають, що хочуть чхати, затискають ніс та рот рукою, щоб уникнути чхання. Комаровський зауважує, що такі дії можуть стати причиною отитів, синуситів та інших запальних процесів у вухах, горлі чи носі. Чхання — це природний спосіб вивести пил та мікроби з слизової оболонки носа, і коли ми перекриваємо ніс, то всі ці бактерії залишаються всередині і розмножуються. Водночас просто прикривати рот під час чхання необхідно. Все для того, щоб мікроби не поширювалися по приміщенні, не осідали на меблях та сторонніх предметах. Особливо якщо це громадське місце, наприклад, транспорт, якийсь офіс, заклад, чи шкільний клас.

Раніше Комаровський підказав, як навчити дітей видувати носа

Велика проблема багатьох батьків — бронхіти та кашель в малих дітей. Нерідко ця проблема з’являється через те, що діти не вміють висікувати соплі, і вони спускаються на легені і бронхи. Комаровський запропонував вирішити проблему з допомогою гри. Наприклад, поставити перед дитиною ємність з водою і запропонувати повітрям з носа робити на воді хвилі. Можна навіть влаштувати таке собі змагання між малечею та батьками. Цей спосіб, мовляв, спрацьовує на ура.