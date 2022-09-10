Уряд раптово змінив правила нарахування пенсій: чого тепер очікувати?

Війна зруйнувала багато того, над чим українці працювали протягом останніх десятиліть. Безліч людей втратили бізнес, роботу, стабільний дохід. В декого дохід залишився, але він суттєво нижчий, ніж був до 24 лютого. Звісно це негативно впливає й на пенсії, адже вони розраховуються враховуючи розмір зарплати та розмір страхових внесків, які особа і роботодавець вносять до Пенсійного Фонду. Щоб якось згладити цю ситуацію, та не “різати” людям пенсію в Уряді прийняли важливе рішення. Зарплати, які працівники отримують після 24 лютого, не враховуватимуться при розрахунку пенсії.





Законопроєкт вже підписав Президент України

Цей період просто не враховуватимуть, щоб не псувати людям розмір пенсії на який вони розраховували до 24 лютого. Річ у тім, що безліч працівників було переведено на нижчі ставки, або взагалі на половину ставки чи навіть чверть. Попри те, в Уряді зробили важливе уточнення, що не враховуватимуться лише зарплати, а от стаж рахуватиметься.

Дане нововведення вже викликало бурю емоцій, адже все таки зарплати зменшилися не у всіх. Українці кажуть, що влада недосконало продумала цей момент не подумавши про тих громадян, зарплати яких навпаки зросли. В першу чергу це і військові, зарплата яких на даний момент в рази вища, ніж була до війни. Можливо закон ще будуть коригувати, вносити до нього поправки. Поки що додаткових коментарів з цього привожу не було.

На пенсію можна виходити раніше

Крім цього, під час воєнного стану з’явилося ще одне нововведення, яке можна назвати послабленням. Всі ті громадяни, які втратили роботу, але їм до пенсійного віку залишилося не більше 1,5 роки, можуть оформлювати пенсію вже. Чекати не потрібно. Але це за умови, що потенційний пенсіонер має весь необхідний страховий стаж.