Правительство внезапно изменило правила начисления пенсий: чего теперь ждать?

Война разрушила многое, над чем украинцы работали на протяжении последних десятилетий. Множество людей потеряли бизнес, работу, стабильный доход. У некоторых доход остался, но он существенно ниже, чем был до 24 февраля. Конечно, это негативно влияет и на пенсии, ведь они рассчитываются учитывая размер зарплаты и размер страховых взносов, которые лицо и работодатель вносят в Пенсионный Фонд. Чтобы как-то сгладить эту ситуацию, и не “резать” людям пенсию в Правительстве приняли важное решение. Зарплаты, получаемые работниками после 24 февраля, не будут учитываться при расчете пенсии.





Законопроект уже подписал Президент Украины

Этот период просто не будут учитывать, чтобы не портить людям размер пенсии, на который они рассчитывали до 24 февраля. Дело в том, что множество работников было переведено на более низкие ставки или вообще на половину ставки или даже четверть. В Правительстве сделали важное уточнение, что не будут учитываться только зарплаты, а стаж будет считаться.



Данное новшество уже вызвало бурю эмоций, ведь все же зарплаты снизились не у всех. Украинцы говорят, что власти несовершенно продумали этот момент, не подумав о тех гражданах, зарплаты которых наоборот выросли. В первую очередь это и военные, зарплата которых сейчас в разы выше, чем была до войны. Возможно, закон еще будут корректировать, вносить в него поправки. Пока дополнительных комментариев по этому поводу не было.

На пенсию можно выходить раньше

Кроме того, во время военного положения появилось еще одно нововведение, которое можно назвать ослаблением. Все те граждане, которые потеряли работу, но им до пенсионного возраста осталось не больше 1,5 лет, могут оформлять пенсию уже. Ждать не нужно. Но это при условии, что у потенциального пенсионера есть весь необходимый страховой стаж.