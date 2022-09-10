В “Дии” появилась революционная услуга

Приложение “Дия” очень активно и часто обновляется. Список услуг увеличивается рекордно быстро. Некоторые услуги довольно резонансны, например усыновление детей. С давних времен эта процедура сопровождалась тонами бумаг, ведь дело действительно ответственное. Могут ли все так упростить? Могут, но речь идет только о начальных этапах.





В “Дии” можно будет подавать заявку на усыновление

В приложении “Дия” можно будет подать заявку на регистрацию. То есть потенциальные родители будут таким образом сообщать соответствующие службы, что они хотят усыновить ребенка. Заявка будет обрабатываться 5 рабочих дней, после чего ответственные службы придут проверить условия, в которых проживают потенциальные родители.

Чтобы подать заявку нужно:

Зайти в категорию “Услуги”, выбрать там Семья, Усыновление, Регистрация кандидата. Далее нужно подробно заполнить подтянутую анкету. Не пропускайте ни один пункт. Далее загрузите все документы, которые требует система и поставьте свою электронную подпись.

Нажмите кнопку “Отправить” и ждите дальнейших инструкций. Следующим шагом будет проверка ваших жилищных условий. Все последующие этапы процедуры усыновления будут проходить в обычном формате. Также в “Дии” еще раньше запустили услугу “Консультация по поводу усыновления”. Там потенциальные родители могут узнать всю интересующую их информацию по данному вопросу.

В “Дии” появился и ряд других услуг

Кроме этого в “Дии” появился и ряд других услуг, в частности, услуга шеринга авто, документы на английском языке, электронный вид на жительство и электронное пенсионное удостоверение. А еще на днях большой резонанс получила информация, что в “Дии”, теперь можно будет зарегистрировать брак. Электронные паспорта, которые есть в приложении, будут подходить для работников ДРАЦСа, но это не значит, что жениться можно будет дома. Просто на другой план отойдет актуальность бумажного паспорта.