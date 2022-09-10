В Польше обнаружили скелет женщины-вампира 17 века: известно шокирующие детали находки

Археологи часто находят необычные вещи, датируемые разными веками. Иногда то, что они находят просто интересное с точки зрения истории. Но иногда откровенно шокирует и поощряет подробнее изучать найденное. На днях появилась поразительная новость из соседней Польши. Там в поселке Пень обнаружили скелет женщины, которая могла быть вампиром и проживать в далеком 17 веке.





О том, что женщина вампир, свидетельствует ряд фактов

В Польше в древности хоронили вампиров, или людей, которых ими считали, с определенными традициями. Таким лицам прикрепляли к шее серп, а к большому пальцу ноги замок. Все потому, что вампиров очень боялись и хотели, чтобы даже после смерти их души не могли выйти из могилы. Именно с такой атрибутикой обнаружили и данный скелет.



“Серп не положили плашмя, а одели на шею таким образом, что, если бы покойный попытался приподняться, скорее всего, голова была бы отрезана или повреждена. Замок символизирует закрытие этапа и невозможность вернуться”, – пояснил польский профессор Дариуш Полинский.

В древности люди часто верили в существование ведьм и разной нечисти и в каждой стране были свои ритуалы по погребению таких персон.

Покойница, вероятно, имела высокий статус в обществе

Кроме серпа и замка, у скелета, то есть на черепе были найдены остатки шелковой шапочки. Это значит, что у женщины был высокий статус в обществе. Среди необычного – большой передний зуб, который ярко выделяется среди других. Археологи предполагают, что именно из-за него женщину в то время считали ведьмой или вампиром.

Находка доставлена ​​в город Торунь, где ее будут подробнее изучать. Персона найденной женщины очень заинтересовала историков и археологов. Последние отмечают, что тело было похоронено с большой осторожностью, что совсем не типично для захоронения лиц, считавшихся вампирами.