В Польщі виявили скелет жінки-вампіра 17 століття: відомо шокуючі деталі знахідки

Археологи часто знаходять незвичні речі, які датуються різними століттями. Інколи те, що вони знаходять просто цікаве з точки зору історії. А інколи відверто шокує та заохочує детальніше вивчати знайдене. Днями з’явилася вражаюча новина з сусідньої Польщі. Там у селищі Пень знайшли скелет жінки, яка могла бути вампіром та проживати у далекому 17 столітті.





Про те, що жінка вампір, свідчить ряд фактів

В Польщі в давнину ховали вампірів, чи то людей, яких ними вважали, з певними традиціями. Таким особам прикріплювали до шиї серп, а до великого пальця ноги замок. Все через те, що вампірів дуже боялися і хотіли, щоб навіть після смерті їхні душі не могли вийти з могили. Саме з такою атрибутикою знайшли й даний скелет.

“Серп не поклали плазом, а одягли на шию таким чином, що, якби покійний спробував підвестися, швидше за все, голова була б відрізана або пошкоджена. Замок символізує закриття етапу і неможливість повернутися”, – пояснив польський професор Даріуш Полінський.

В давнину люди часто вірили в існування відьом та різної нечисті і в кожні країні були свої ритуали щодо поховання таких персон.

Покійниця ймовірно мала високий статус у суспільстві

Крім серпа та замка, біля скелету, тобто на черепі було знайдено залишки шовкової шапочки. Це означає, що жінка мала високий статус у суспільстві. Серед незвичного — великий передній зуб, який яскраво виділяється серед інших. Археологи припускають, що саме через нього жінку в той час вважали відьмою або вампіром.

Наразі знахідку доставлено у місто Торунь, де її детальніше вивчатимуть. Персона знайденої жінки дуже зацікавила істориків та археологів. Останні відмічають, що тіло було поховано з неабиякою обережністю, що зовсім не типово для поховання осіб, яких вважали вампірами.