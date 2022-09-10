Реально ли найти работу во время войны: эксперты рассказали, кого ищут работодатели

Война длится уже больше шести месяцев и множество людей пробуют адаптироваться к новым реалиям. Бизнес постепенно восстанавливается, а вместе с ним и количество вакансий. Эксперты говорят, что летом рынок труда очень даже оживился. Конечно, количество предложений и уровень зарплат еще не сравнить с довоенным, но тенденция хорошая. Осенью, говорят эксперты, дела еще пойдут немного вверх. Но вообще сильных перемен ждать не стоит.





Все зависит от ситуации на фронте

Осенью всегда происходил бум вакансий, ведь все как будто возвращаются с летних каникул. Эта осень будет не столь насыщенной.

Если проанализировать, что говорят эксперты о ситуации на рынке труда, то основные тезисы звучат так:

Больше всего свободных вакансий в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Но и конкуренция высока. Самая маленькая конкуренция в Закарпатье в Черновцах и Николаеве. Зарплаты растут очень медленно и не для всех. Лучше всего платят тем, кто работает в сфере рекламы, маркетинга и продаж. В других отраслях зарплаты наоборот обвалились. Работодатели охотно принимают на работу студентов, ведь у них нет опыта и они не претендуют на высокую зарплату. Квалифицированным специалистам тяжелее. Самые низкие зарплаты сейчас в Харькове, где регулярные обстрелы. Не слишком высокие зарплаты и в других городах, в том числе в столице. Более того, доход съедает инфляция, ведь доллар вырос, а зарплаты в лучшем случае остались на старом уровне. Легче всего найти работу медицинскому персоналу: врач УЗИ, медсестра, эндокринолог. Труднее всего найти работу администратором салонов красоты, офис менеджерам и в целом работникам офисов. На одну вакансию около 10 желающих. Все зависит от успехов на фронте. Чем ближе будет победа, тем увереннее будет вестись украинский бизнес.

Эксперты дали своеобразный вывод: кто ищет работу, тот найдет, но иногда ожидания могут не совпадать с реальностью. Например, приезжий из Южноукраинска 50-летний сварщик Анатолий, уже 2 месяца ищет в Киеве работу с зарплатой не ниже 20 000. Такую мужчину получал в родном городе. Но пока предлагали лишь 8000-10 000 грн. И такая нелестная реальность сейчас кругом.