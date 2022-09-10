Чи реально знайти роботу під час війни: експерти розповіли, кого шукають роботодавці

Війна триває вже більше шести місяців і безліч людей пробують адаптуватися до нових реалій. Бізнес поступово відновлюється, а разом з ним й кількість вакансій. Експерти кажуть, що влітку ринок праці дуже навіть оживився. Звісно кількість пропозицій та рівень зарплат ще не порівняти з довоєнним, але тенденція хороша. Восени, кажуть експерти, справи ще підуть трішки вгору. Але загалом сильних змін чекати не варто.





Все залежить від ситуації на фронті

Восени завжди відбувався бум вакансій, адже всі наче повертаються з літніх канікул. Ця осінь буде не такою насиченою.

Якщо проаналізувати, що говорять експерти про ситуацію на ринку праці, то основні тезиси звучать так:

Найбільше вільних вакансій у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях. Але й конкуренція висока. Найменша конкуренція на Закарпатті в Чернівцях та Миколаєві. Зарплати ростуть дуже повільно і не для всіх. Найкраще платять тим хто працює у сфері реклами, маркетингу та продажів. В інших галузях зарплати навпаки обвалились. Роботодавці охоче приймають на роботу студентів, адже ті не мають досвіду і не претендують на високу зарплату. Кваліфікованим фахівцям важче. Найнижчі зарплати зараз у Харкові, де регулярні обстріли. Не надто високі зарплати й в інших містах, зокрема й в столиці. Більше того, дохід з’їдає інфляція, адже долар зріс, а зарплати в кращому випадку залишилися на старому рівні. Найлегше знайти роботу медичному персоналу: лікар УЗД, медсестра, ендокринолог. Найважче знайти роботу адміністратором салонів краси, офіс менеджерам і загалом працівникам офісів. На одну вакансію приблизно 10 охочих. Все залежить від успіхів на фронті. Чим ближчою буде перемога тим впевненіше поводитиметься український бізнес.

Експерти дали своєрідний висновок — хто шукає роботу, той знайде, але інколи очікування можуть не співпадати з реальністю. Наприклад, приїжджий з Южноукраїнська 50 річний зварювальник Анатолій, вже 2 місяці шукає в Києві роботі зі зарплатою не нижче 20 000. Таку чоловік отримував в рідному місті. Але поки що, пропонували лише 8000-10 000 грн. І така невтішна реальність зараз кругом.