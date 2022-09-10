Жесткие правила от НБУ: что нужно знать о переводах и снятии наличных?

Несмотря на военное положение и полномасштабную войну, продолжающуюся в Украине уже седьмой месяц, экономика все еще существует. Банки работают и выполняют свои обязательства по депозитам. Определенные финансовые операции, конечно, ограничены, в первую очередь с валютой, но как заявляют в НБУ — это было единственно верное решение. Все ограничения, которые ввели для украинцев, были и остаются для того, чтобы не произошло массового вывода средств из страны. Паника могла спровоцировать такой коллапс, и тогда ничто не спасло бы нашу экономику и банковскую систему в частности.





Какие ограничения продолжают действовать по состоянию на сегодняшний день?

Национальный Банк Украины все еще не позволяет украинцам свободно пользоваться собственными средствами. Есть много ограничений на сделки с валютой. Есть ограничения и на обычную наличность.

Вот что актуально:

В кассе банка можно получить максимум 100 000 гривен в день, но если вы просто прибудете и заявите, что хотите эту сумму, вероятно получите отказ. О таком решении нужно предупреждать, чтобы в отделении была нужная сумма средств. Если вы хотите снять деньги с валютного счета, вам выдадут гривнами максимум 100 000 гривен. В долларах некоторые банки тоже выдают, правда ограниченные суммы. Предварительно нужно заказывать валюту. Но как говорят клиенты разных банков, часто все завершается фиаско. Банки говорят, что из-за проблем с логистикой, доллары или евро доставлять очень проблематично. Если вы хотите помочь деньгами родственникам за границей, то можете отправить им максимум 100 000 гривен в месяц.

Для тех, кто за границей, тоже действуют ограничения. С украинских счетов можно наличными снимать максимум 12 500 гривен в неделю.

Эксперты говорят, что все ограничения будут полностью сняты еще не скоро. Даже при условии, что война закончится. Экономика еще долго потребует восстановления и любая активность со стороны населения будет ставить ее существование под большую угрозу.