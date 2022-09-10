Нові жорсткі правила від НБУ: що треба знати про перекази та зняття готівки?

Попри воєнний стан та повномасштабну війну, яка триває в Україні вже сьомий місяць, економіка все ще існує. Банки працюють і навіть виконують свої зобов’язання по депозитах. Певні фінансові операції звісно обмежено, в першу чергу з валютою, але як заявляють в НБУ — це було єдино вірне рішення. Всі обмеження, які ввели для українців були і залишаються для того, щоб не сталося масово виведення коштів з країни. Паніка могла спровокувати такий колапс і тоді ніщо не врятувало б нашу економіку і банківську систему зокрема.





Які обмеження продовжують діяти станом на сьогодні?



Національний Банку України все ще не дозволяє українцям вільно користуватися власними коштами. Є багато обмежень на операції з валютою. Є обмеження й на звичайну готівку.

Ось, що актуально:

В касі банку можна отримати максимум 100 000 гривень на день, але якщо ви просто з’явитеся і заявите, що хочете цю суму, ймовірно отримаєте відмову. Про таке рішення треба попереджати, щоб у відділенні була потрібна сума коштів. Якщо ви хочете зняти гроші з валютного рахунку, вам видадуть гривнями максимум 100 000 гривень. В доларах, деякі банки теж видають, щоправда обмежені суми. Попередньо потрібно замовляти валюту. Але як кажуть клієнти різних банків, часто все завершується фіаско. Банки кажуть, що через проблеми з логістикою, долари чи євро доставляти дуже проблематично. Якщо ви хочете допомогти грошима родичам закордоном, то можете відправити їм максимум 100 000 гривень у місяць.

Для тих хто закордоном теж діють обмеження. З українських рахунків можна готівкою знімати максимум 12 500 гривень на тиждень.

Експерти кажуть, що повністю всі обмеження будуть зняті ще не скоро. Навіть за умови, що війна закінчиться. Економіка ще довго потребуватиме відновлення і будь-яка активність з боку населення ставитиме її існування під велику загрозу.