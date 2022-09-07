Пенсии будут начисляться по новой схеме: выгодно это не всем украинцам

В Украине после 24 февраля у многих людей существенно изменились доходы. У одних резко сократилась зарплата, людей переводили на половину ставки или совсем сократили. Все это, конечно, повлияло бы на будущие пенсии. Однако на днях Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7453. Согласно ему, при расчете пенсии не будут учитываться размер зарплаты после 24 февраля. Считают те цифры, которые лицо официально получало до 24 февраля. Однако такая схема оказалась выгодна не для всех.





Военным это не слишком выгодно

Военнослужащим этот закон наоборот не выгоден, ведь их зарплаты после 24 февраля существенно выросли. А теперь выходит, что при расчете пенсий будут учитываться в несколько раз меньше суммы. Хотя возможно для защитников сделают какие-то отдельные пункты или исключения. В общем, пенсия в Украине начисляется по следующей формуле: соотношение собственной зарплаты к средней нужно умножить на стаж (в годах). И на среднюю зарплату в Украине за последние три года. Чем ниже ваша зарплата, тем меньше размер пенсии, даже при наличии необходимого стажа, хотя он тоже имеет большое значение.

Пенсионный Фонд заявил, что проблем с финансированием нет

Еще раньше ПФУ сообщал, что вроде бы есть проблемы с финансированием и наполнением бюджета. Но сейчас ситуация изменилась и она даже лучше, чем в предыдущем году. За период с января по июль 2022 в ПФУ поступило 216 миллиардов гривен. А в прошлом году за этот же период поступило 187 миллиардов гривен. Все благодаря крупным финансовым грантам и поступлениям от международных организаций. Это хорошие новости, ведь как минимум задержки или невыплаты пенсий можно не бояться.