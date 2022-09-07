Пенсії нараховуватимуть за новою схемою: вигідно це не всім українцям

В Україні після 24 лютого в багатьох людей суттєво змінилися доходи. В одних різко скоротилася зарплата, людей попереводили на половину ставки, чи й зовсім скоротили. Все це звісно ж вплинуло б на майбутні пенсії. Однак, днями Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7453. Згідно з ним, при розрахунку пенсії не враховуватимуть розмір зарплати після 24 лютого. Рахуватимуть ті цифри, які особа офіційно отримувала до 24 лютого. Однак така схема виявилася вигідною не для всіх.





Військовим це не надто вигідно

Військовослужбовцям цей закон навпаки не вигідний, адже їхні зарплати після 24 лютого суттєво зросли. А тепер виходить, що при розрахунку пенсій враховуватимуть в кілька разів менші суми. Хоча можливо для захисників зроблять якісь окремі пункти, чи виключення. Загалом, пенсія в Україні нараховується за наступною формулою: співвідношення власної зарплати до середньої потрібно помножити на стаж ( у роках). Та на середню зарплату в Україні за останні три роки. Чим нижча ваша зарплата, тим меншим буде розмір пенсії, навіть за наявності необхідного стажу, хоча він теж має велике значення.

Пенсійний Фонд заявив, що проблем з фінансуванням немає

Ще раніше ПФУ повідомляв, що начебто є проблеми з фінансуванням та наповненням бюджету. Але зараз ситуація змінилася і вона навіть краща ніж у попередньому році. За період з січня по липень 2022 року в ПФУ надійшло 216 мільярдів гривень. А минулого року за цей самий період надійшло 187 мільярдів гривень. Все завдяки великим фінансовим грантам та надходженням від міжнародних організацій. Це гарні новини, адже як мінімум затримок чи невиплат пенсій можна не боятися.