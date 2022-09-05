Новые правила: украинцам запретили переводить и снимать с карточек определенные суммы

На момент действия военного положения Национальный банк Украины ввел ряд ограничений на финансовые операции. В частности, регулятор жестко контролирует денежные переводы украинцев, а также суммы, которые они снимают со своих карт. Это делается для того, чтобы предотвратить массовый вывод средств из страны.





Список ограничений НБУ за последние полгода уже несколько раз менялся. Но для клиентов всех украинских банков действуют следующие правила:

в день клиент имеет право снять не более 100 тыс. грн со своего счета. Наличные деньги можно получить в банкоматах, но из-за лимитов банков эту сумму придется снимать частями с интервалом в несколько часов. В кассе банка можно получить все 100 тыс. грн за один раз;

за границу украинцам разрешается отправлять не больше 100 тыс. грн. в месяц. Можно в валюте, но все равно в эквиваленте 100 тысяч гривен;

за кордом с украинских карт можно снимать не более 12,5 тыс. грн в неделю и, соответственно, до 50 тыс. грн в месяц (в эквиваленте);

на кассах украинских супермаркетов, аптек и заправок выдают не более 6 тыс. грн. наличных за одну покупку. Хотя в некоторых торговых точках лимиты еще ниже.

При этом некоторые финансовые учреждения установили свои персональные лимиты на определенные операции. Например, в банкоматах государственного ПриватБанка с карточек других банков можно снять не более 15 тыс. грн. В то же время для карт самого Привата действует лимит в 20 тыс. грн. Причем операцию снятия наличных можно повторить через 3 часа.

Установленные Нацбанком ограничения на наиболее популярные финансовые операции помогли обезопасить финансовую систему страны от утечки капитала. Благодаря таким мерам большинство украинских банков на седьмой месяц полномасштабной войны сохраняют свою ликвидность и выполняют все обязательства перед клиентами.