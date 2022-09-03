Ретроградный Меркурий в сентябре: эксперты рассказали, как его провести, чтобы не испытать неприятностей

Ретроградный Меркурий — явление которым часто некоторые прикрывают свое плохое настроение, проблемы или неприятности. Это логично, ведь в этот период действительно встречается больше всего проблем. В 2022 году Ретроградный Меркурий будет проходить четыре раза. Два раза уже были, а третий вот-вот начнется. Продлится он с 9 сентября по 2 октября. Эксперты говорят, что есть определенные рекомендации, как вести себя во время Ретроградного Меркурия, чтобы не навлечь беду. Рассказываем.





Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградный Меркурий – это своеобразное явление, оптическая иллюзия, при которой кажется, что все Планеты движутся в обратном порядке. Это если наблюдать за ними с Земли. Эксперты говорят, что Меркурий отвечает за такие важные сферы жизни как карьера, обучение, финансы, торговля, обмен информацией. Когда начинается Ретроградное движение Планет, все эти сферы замирают. Люди начинают испытывать в них неприятности, откатываются назад, даже если до этого добились немалых успехов. Некоторые могут влезть в долги, потерять работу. То есть свести на нет все свои старания. Этого можно избежать, если в период Ретроградного Меркурия вести себя очень осторожно.

Что можно и нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?

В этот период эксперты рекомендуют завершать начатые дела, а также максимально направить свои силы на очищение дома, мыслей и организма. Занимайтесь спортом, особенно йогой или медитациями. Займитесь генеральной уборкой, выбросьте мусор, старую одежду и вещи, от которых давно собираетесь избавиться. Много читайте, занимайтесь духовным развитием.

А вот чего нельзя делать в это время, это начинать новые важные дела. Отложите на потом дорогие покупки и инвестиции. Дальние поездки, соглашения, собеседования и другие подобные вещи. Очень велик процент, что ничего из этого не завершится успехом.