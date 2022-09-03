Засновник Rozetka розповів асортимент яких товарів восени сильно зменшиться

Через суттєвий стрибок курсу валют більшість імпортних товарів подорожчали. В першу чергу це стосується електроніки, сантехніки, техніки, та іншої схожої продукції. Більше того підприємці не можуть вчасно доставляти з-за кордону весь необхідний товар, тому інколи він може бути в дефіциті. Засновник інтернет-платформи Rozetka Владислав Чечоткін розповів, чого чекати восени. Чоловік каже, що деякі товари будуть в дефіциті, а на деякі з них сильно зросте ціна.





Найбільше змін торкнеться електроніки та техніки

Чечеткін говорить, що наразі відчувається сильне зменшення кількості товару. Підприємці пропонують менше, люди теж купують менше через низьку платоспроможність. Більше того, підприємці мають проблеми з логістикою.

“Поки ми намагаємося зменшувати або, краще сказати, оптимізувати партії товару, що купується, щоб не було його дефіциту, але й залишки не займали місце на складі довгий час. Тобто закуповуємо трохи більше, ніж потрібно. Однозначно можна говорити про скорочення асортименту, що вже досить помітно. Товар також буде дорожчим”, – розповів Чечеткін.

Також Чечеткіy заявив, що в цій ситуації легше буде саме маленьким компаніям, а от масштабні підприємства сильно страждатимуть. Їм постійно потрібно буде підлаштовуватись під попит. Це збільшить витрати на доставку, логістику та кінцеву вартість товару.

Ще гіршою ситуація буде, якщо повернуть акциз на пальне

Крім цього, всі в очікуванні чи поверне Уряд акциз на пальне. Якщо так, тоді варто чекати чергового стрибка цін абсолютно на всі позиції: від продуктів харчування до меблів. Як кажуть в Уряді пересічний українець не сильно відчує подорожчання пального, але його добре відчують підприємці та фермери, які витрачають дуже багато бензину і дизелю на логістику, доставку, обробку полів тощо. Звісно все це відіб’ється на вартості їх продукції.