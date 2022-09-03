Основатель Rozetka рассказал ассортимент каких товаров осенью сильно снизится

Из-за существенного скачка курса валют большинство импортных товаров подорожали. В первую очередь это касается электроники, сантехники, техники и другой схожей продукции. Более того, предприниматели не могут вовремя доставлять из-за границы весь необходимый товар, поэтому иногда он может быть в дефиците. Основатель интернет-платформы Rozetka Владислав Чечеткин рассказал, чего ждать осенью. Мужчина говорит, что некоторые товары будут в дефиците, а на некоторые из них сильно вырастет цена.





Больше всего изменений коснется электроники и техники

Чечеткин говорит, что сейчас ощущается сильное уменьшение количества товара. Предприниматели предлагают меньше, люди тоже покупают меньше из-за низкой платежеспособности. Более того, у предпринимателей проблемы с логистикой.

“Пока мы пытаемся уменьшать или, лучше сказать, оптимизировать партии покупаемого товара, чтобы не было его дефицита, но и остатки не занимали место на складе долгое время. То есть закупаем немного больше, чем нужно. Однозначно можно говорить о сокращении ассортимента, что уже достаточно заметно. Товар также будет более дорогим“, – рассказал Чечеткин.



Также Чечеткин заявил, что в этой ситуации легче будет именно маленьким компаниям, а вот масштабные предприятия будут сильно страдать. Им постоянно нужно будет подстраиваться под спрос. Это увеличит расходы по доставке, логистике и конечной стоимости товара.

Еще хуже ситуация будет, если возвратят акциз на горючее

Кроме этого, все в ожидании вернет ли Правительство акциз на горючее. Если да, тогда стоит ждать очередного скачка цен абсолютно всех позиций: от продуктов питания до мебели. Как говорят в Правительстве, рядовой украинец не сильно почувствует подорожание горючего, но его хорошо почувствуют предприниматели и фермеры, которые тратят очень много бензина и дизеля на логистику, доставку, обработку полей и тому подобное. Конечно, все это отразится на стоимости их продукции.