Українці можуть отримати пенсію авансом: в ПФУ пояснили яким чином

В Україні пенсію нараховують кожного місяця до 25 числа включно. Кожному пенсіонеру вона приходить в різних числах залежно від способу отримання: на банківський рахунок, чи у поштовому відділенні. Та виявляється дехто може оформити собі виплату одразу за 6 місяців наперед. Це стосується тих пенсіонерів, які виїжджають на постійне місце проживання закордон. Для цього потрібно знятися з обліку за теперішнім місцем проживання і після цього написати відповідну заяву у Пенсійний фонд. Особі виплатять суму еквівалентну шістьом її пенсіям.





Ті, хто планує повернутись, можуть отримувати виплати щомісячно

Закордоном особа може отримувати пенсію, якщо це передбачено міжнародними договорами України. Інший варіант, коли після повернення в Україну, пенсіонер отримує всі кошти, які накопичилися за цей період. Якщо це сума за шість місяців, достатньо звернутися у відділення Пенсійного Фонду та написати відповідну заяву. Гроші одразу ж виплатять. Якщо сума накопичувалася більше ніж рік, то вам виплатять гроші лише за 12 місяців. Решту будуть виплачувати щомісяця рівними частинами разом з основною виплатою.

Тим, хто оселився в інших областях, пропонують зробити переадресацію виплат

Неабияка проблема з отриманням пенсій є на окупованих територіях. Люди не можуть потрапити до відділень Укрпошти, адже вони просто не працюють. Уряд заспокоює громадян. Як тільки ви опинитесь на підконтрольній Україні території, то можете забрати всю пенсію у найближчому відділенні Ощадбанку. Для цього з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ви переїхали в іншу область, як внутрішньо переміщена особа, і хочете отримувати пенсію на поштовому відділені за новою адресою проживання, потрібно зробити переадресацію виплат. Вся інформація з цього приводу є на сайті Укрпошти.