Ретроградний Меркурій у вересні: експерти розказали, як його провести, щоб не зазнати неприємностей

Ретроградний Меркурій — явище яким часто дехто прикриває свій поганий настрій, проблеми чи неприємності. Це логічно, адже в цей період справді трапляється найбільше проблем. У 2022 році Ретроградний Меркурій відбуватиметься аж чотири рази. Два рази вже були, а третій ось-ось почнеться. Триватиме він з 9 вересня до 2 жовтня. Експерти кажуть, що є певні рекомендації, як поводитися під час Ретроградного Меркурія, щоб не накликати на себе біду. Розповідаємо.





Що таке Ретроградний Меркурій?

Ретроградний Меркурій — це своєрідне явище, оптична ілюзія при якій здається, що всі Планети рухаються у зворотному порядку. Це якщо спостерігати за ними з Землі. Експерти кажуть, що Меркурій відповідає за такі важливі сфери життя як кар’єра, навчання, фінанси, торгівля, обмін інформацією тощо. Коли починається Ретроградний рух Планет, всі ці сфери наче завмирають. Люди починають зазнавати в них неприємностей, відкочуються назад, навіть якщо до цього добилися чималих успіхів. Дехто може влізти в борги, втратити роботу. Тобто звести нанівець всі свої старання. Цього можна уникнути, якщо в період Ретроградного Меркурія поводитися дуже обережно.

Що можна і не можна робити в період Ретроградного Меркурі я ?

В цей період експерти рекомендують завершувати початі справи, а також максимально скерувати свої сили на очищення дому, думок та організму. Займайтесь спортом, а особливо йогою чи медитаціями. Займіться генеральним прибиранням, викиньте сміття, старий одяг та речі, яких давно збираєтесь позбутися. Багато читайте, займайтесь духовним розвитком.

А от чого не можна робити в цей час це починати нові важливі справи. Відкладіть на потім дорогі покупки та інвестиції. Дальні поїздки, угоди, співбесіди та інші схожі речі. Дуже великий відсоток, що нічого з цього не завершиться успіхом.